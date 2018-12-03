Росія не впустила вже 150 українців
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Російська Федерація не пропустила через свій кордон протягом п’яти днів 150 громадян України. Про це повідомив УНН речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.
“За останні п’ять днів — це 150 українців. Це те, що ми відслідковуємо”, — сказав речник Держприкордонслужби.
Як повідомляв УНН, станом на 1 грудня, Російська Федерація відмовила 110 українцям у в’їзді.
У ДПСУ зазначили, що РФ застосовує заборону без пояснень, на відміну від української сторони, та ще й при тому, що російська влада обіцяла не застосовувати “дзеркальних” санкцій до громадян України.
Нагадаємо, українські прикордонники на фоні введення воєнного стану не пропускають всіх чоловіків — громадян РФ віком від 16 до 60 років в Україну.
25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” і буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполь — з Чорного в Азовське море, також були поранені і захоплені в полон члени їх екіпажів.
У зв’язку з цим в 10 областях України запроваджено воєнний стан.