Россия не впустила уже 150 украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Российская Федерация не пропустила через свою границу в течение пяти дней 150 граждан Украины. Об этом сообщил УНН спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
"За последние пять дней - это 150 украинцев. Это то, что мы отслеживаем", - сказал представитель Госпогранслужбы.
Как сообщал УНН, по состоянию на 1 декабря, Россия отказала 110 украинцам во въезде.
В ГПСУ отметили, что РФ применяет запрет без объяснений, в отличие от украинской стороны, да еще и при том, что российские власти обещали не применять "зеркальных" санкций к гражданам Украины.
Напомним, украинские пограничники на фоне введения военного положения не пропускают всех мужчин - граждан РФ в возрасте от 16 до 60 лет в Украину.
25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захваченны в плен члены их экипажей.
В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение.