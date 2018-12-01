РФ відмовила 110 українцям у в’їзді — ДПСУ

“Тільки протягом учорашнього дня російська сторона не пропустила майже 40 наших співвітчизників, а загалом за останні три дні ця цифра сягає більше 110”, — зазначив спікер ДПС.

За його словами, РФ застосовує заборону без пояснень, на відміну від української сторони, та ще й при тому, що російська влада обіцяла не застосовувати “дзеркальних” санкцій до громадян України.

При цьому він додав, що з початку дії обмеження безпосередньо на кордоні ДПС не пропустила 99 громадян РФ, оскільки вони не змогли підтвердити мету візиту в Україну, не мали належних документів для в’їзду в країну або перевищили термін дозволеного перебування в Україні. В цілому перетнули кордон понад 780 громадян Росії.

Нагадаємо, упродовж минулої доби у в’їзді до України було відмовлено 75 громадянам Російської Федерації.



Нагадаємо, українські прикордонники на фоні введення воєнного стану не пропускають всіх чоловіків — громадян РФ віком від 16 до 60 років в Україну.



