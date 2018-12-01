РФ відмовила 110 українцям у в’їзді — ДПСУ

ukru
23 березня, 12:58 • 172325 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 446611 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 435201 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 421618 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 426170 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 311514 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 256967 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 500907 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 176893 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 429300 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
5.9 м/с
80 %
755 мм
Хмарно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
На Одещині внаслідок вибуху у будівлі поліції отримали поранення троє правоохоронців

На Одещині внаслідок вибуху у будівлі поліції отримали поранення троє правоохоронців

23 березня, 18:36 • 101963 перегляди
Припинення війни в Україні буде покроковим: радник Трампа назвав етапи до мирної угоди

Припинення війни в Україні буде покроковим: радник Трампа назвав етапи до мирної угоди

23 березня, 19:00 • 107714 перегляди
Зеленський оцінив переговори зі США в Ер-Ріяді: розмова корисна, робота делегацій триває

Зеленський оцінив переговори зі США в Ер-Ріяді: розмова корисна, робота делегацій триває

23 березня, 19:12 • 98749 перегляди
США проситимуть росію повернути українських дітей "як захід зміцнення довіри"

США проситимуть росію повернути українських дітей "як захід зміцнення довіри"

23 березня, 19:34 • 63549 перегляди
У Саудівській Аравії завершилася зустріч між командами України і США - Умєров

У Саудівській Аравії завершилася зустріч між командами України і США - Умєров

23 березня, 20:54 • 40048 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 418600 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 500908 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 429301 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 381837 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 329819 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 164398 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 161333 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 162056 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 156521 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 159900 перегляди
Актуальне
РФ відмовила 110 українцям у в’їзді — ДПСУ

РФ відмовила 110 українцям у в’їзді — ДПСУ

Київ • УНН

 • 20485 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Державна прикордонна служба (ДПС) не пустила в Україну 99 росіян, Російська Федерація відмовила 110 українцям у в’їзді. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі кореспонденту УНН.

“Тільки протягом учорашнього дня російська сторона не пропустила майже 40 наших співвітчизників, а загалом за останні три дні ця цифра сягає більше 110”, — зазначив спікер ДПС.

За його словами, РФ застосовує заборону без пояснень, на відміну від української сторони, та ще й при тому, що російська влада обіцяла не застосовувати “дзеркальних” санкцій до громадян України.

При цьому він додав, що з початку дії обмеження безпосередньо на кордоні ДПС не пропустила 99 громадян РФ, оскільки вони не змогли підтвердити мету візиту в Україну, не мали належних документів для в’їзду в країну або перевищили термін дозволеного перебування в Україні. В цілому перетнули кордон понад 780 громадян Росії.

Нагадаємо, упродовж минулої доби у в’їзді до України було відмовлено 75 громадянам Російської Федерації.

Нагадаємо, українські прикордонники на фоні введення воєнного стану не пропускають всіх чоловіків — громадян РФ віком від 16 до 60 років в Україну.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаКримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$71.36
Bitcoin
$86,547.30
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,048.10
Ethereum
$2,014.91