РФ отказала 110 украинцам во въезде - ГПСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Государственная пограничная служба (ГПС) не пустила в Украину 99 россиян, Россия отказала 110 украинцам во въезде. Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии корреспонденту УНН.
"Только в течение вчерашнего дня российская сторона не пропустила почти 40 наших соотечественников, а всего за последние три дня эта цифра достигает более 110", - отметил спикер ГПС.
По его словам, РФ применяет запрет без объяснений, в отличие от украинской стороны, да еще и при том, что российские власти обещали не применять "зеркальных" санкций к гражданам Украины.
При этом он добавил, что с начала действия ограничения непосредственно на границе ГПС не пропустила 99 граждан РФ, поскольку они не смогли подтвердить цель визита в Украину, не имели надлежащих документов для въезда в страну или превысили срок разрешенного пребывания в Украине. В целом пересекли границу более 780 граждан России.
Напомним, за прошедшие сутки во въезде в Украину было отказано 75 гражданам Российской Федерации.
Напомним, украинские пограничники на фоне введения военного положения не пропускают всех мужчин - граждан РФ в возрасте от 16 до 60 лет в Украину.