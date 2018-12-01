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РФ отказала 110 украинцам во въезде - ГПСУ

РФ отказала 110 украинцам во въезде - ГПСУ

Киев  •  УНН

 • 20482 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Государственная пограничная служба (ГПС) не пустила в Украину 99 россиян, Россия отказала 110 украинцам во въезде. Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии корреспонденту УНН.

"Только в течение вчерашнего дня российская сторона не пропустила почти 40 наших соотечественников, а всего за последние три дня эта цифра достигает более 110", - отметил спикер ГПС.

По его словам, РФ применяет запрет без объяснений, в отличие от украинской стороны, да еще и при том, что российские власти обещали не применять "зеркальных" санкций к гражданам Украины.

При этом он добавил, что с начала действия ограничения непосредственно на границе ГПС не пропустила 99 граждан РФ, поскольку они не смогли подтвердить цель визита в Украину, не имели надлежащих документов для въезда в страну или превысили срок разрешенного пребывания в Украине. В целом пересекли границу более 780 граждан России.

Напомним, за прошедшие сутки во въезде в Украину было отказано 75 гражданам Российской Федерации.

Напомним, украинские пограничники на фоне введения военного положения не пропускают всех мужчин - граждан РФ в возрасте от 16 до 60 лет в Украину.

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