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За добу до України не пустили 75 росіян

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Впродовж минулої доби у в’їзді до України було відмовлено 75 громадянам Російської Федерації. Про це УНН повідомили у Державній прикордонній службі України.

"За минулу добу в цілому по Україні було відмовлено у в’їзді 75 громадянам Російської Федерації. з тих самих причин, що і раніше - у більшості відсутнє підтвердження мети поїздки, в інших - невідповідність документів або відвідування окупованої території АР Крим", - сказали у ДПСУ.

Нагадаємо, 28 листопада у допуску на територію України прикордонниками було відмовлено понад 30 громадянам Російської Федерації, 26-го – близько 80, днем раніше – близько 90.

Нагадаємо, українські прикордонники на фоні введення воєнного стану не пропускають всіх чоловіків - громадян РФ віком від 16 до 60 років в Україну.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У МВС пояснили, у яких випадках пускатимуть росіян до України

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