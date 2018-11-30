За добу до України не пустили 75 росіян

"За минулу добу в цілому по Україні було відмовлено у в’їзді 75 громадянам Російської Федерації. з тих самих причин, що і раніше - у більшості відсутнє підтвердження мети поїздки, в інших - невідповідність документів або відвідування окупованої території АР Крим", - сказали у ДПСУ.



Нагадаємо, 28 листопада у допуску на територію України прикордонниками було відмовлено понад 30 громадянам Російської Федерації, 26-го – близько 80, днем раніше – близько 90.



Нагадаємо, українські прикордонники на фоні введення воєнного стану не пропускають всіх чоловіків - громадян РФ віком від 16 до 60 років в Україну.



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