За добу до України не пустили понад 30 росіян

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Впродовж минулої доби у допуску на територію України прикордонниками було відмовлено понад 30 громадянам Російської Федерації. Про це УНН повідомили у Державній прикордонній службі Україні.

"За минулу добу відмовлено у в’їзді понад 30 громадянам Російської Федерації", - сказали у ДПСУ, зауваживши, що причини не допуску такі самі, які раніше: у більшості - відсутність підтвердження мети поїздки, в інших - невідповідність документів, відвідування окупованої території АР Крим.

Нагадаємо, впродовж 26 листопада прикордонники відмовили у в’їзді до України близько 150 іноземцям, з яких близько 80 – громадяни Російської Федерації.

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Президент України Петро Порошенко підписав закон про воєнний стан.

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