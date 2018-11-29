За сутки в Украину не пустили более 30 россиян

"За прошедшие сутки отказано во въезде более 30 гражданам Российской Федерации", - сказали в ГПСУ, отметив, что причины недопуска такие же, которые раньше: в большинстве - отсутствие подтверждения цели поездки, в других - несоответствие документов, посещение оккупированной территории АР Крым.



Напомним, на протяжении 26 ноября пограничники отказали во въезде в Украину около 150 иностранцам, из которых около 80 - граждане Российской Федерации.



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Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о военном положении.



