Минулої доби до України не пустили близько 150 іноземців

"Вчора у в’їзді до України було відмовлено близько 150 громадянам іноземних держав. З них близько 80 це – громадяни Російської Федерації", - сказали у ДПСУ.

Також прикордонники зазначили, що переважна більшість з росіян не могли підтвердити мету поїздки, інші – мали недійсні документи, ще певна частина осіб незаконно відвідувала окуповану АР Крим.

Нагадаємо, позавчора в аеропортах Києва було відмовлено у в’їзді до України близько 80 громадянам Росії.



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