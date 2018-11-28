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Минулої доби до України не пустили близько 150 іноземців

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Впродовж минулої доби прикордонники відмовили у в’їзді до України близько 150 іноземцям, з яких близько 80 – громадяни Російської Федерації. Про це УНН повідомили у Державній прикордонній службі України.

"Вчора у в’їзді до України було відмовлено близько 150 громадянам іноземних держав. З них близько 80 це – громадяни Російської Федерації", - сказали у ДПСУ.

Також прикордонники зазначили, що переважна більшість з росіян не могли підтвердити мету поїздки, інші – мали недійсні документи, ще певна частина осіб незаконно відвідувала окуповану АР Крим.

Нагадаємо, позавчора в аеропортах Києва було відмовлено у в’їзді до України близько 80 громадянам Росії.

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Сьогодні, Президент України Петро Порошенко підписав закон про воєнний стан.


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