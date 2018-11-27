За добу до Києва не пустили близько 80 росіян

“З учорашнього дня у столичних аеропортах з різних причин відмовлено у в’їзді понад 75 громадянам Росії”, — сказали у ДПСУ.

Також у прикордонній службі пояснили, що підставою для відмови у перетені українського кордону іноземцям може стати, зокрема, відсутність відповідних і належно оформлених документів, або відсутність чіткої мети приїзду тощо.

Як повідомляв УНН, 25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад та захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” та буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь — з Чорного в Азовське море, також були поранені та захоплені у полон члени їхніх екіпажів. У МЗС висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.

У Генштабі ЗСУ заявили, що загалом йдеться про 23 особи — троє поранених, які перебувають у міській лікарні імені Пирогова у місті Керчі, і ще 20, які перебувають у різних місцях, які не відомі. При цьому сьогодні у Сімферополі почали судити моряків.

У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв’язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.

26 листопада Верховна Рада після консультацій схвалила воєнний стан, але лише на 30 днів та в окремих областях.