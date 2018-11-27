За сутки в Киев не пустили около 80 россиян
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Со вчерашнего дня по разным причинам украинские пограничники в столичных аэропортах не пустили по разным причинам около 80 граждан Российской Федерации. Об этом УНН сообщили в Государственной пограничной службе.
"Со вчерашнего дня в столичных аэропортах по разным причинам отказано во въезде более 75 гражданам России", - сказали в ГПСУ.
Также в пограничной службе пояснили, что основанием для отказа в пересечении украинской границы иностранцам может стать, в частности, отсутствие соответствующих и надлежащим образом оформленных документов, или отсутствие четкой цели приезда и тому подобное.
Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.
В Генштабе ВСУ заявили, что в целом речь идет о 23 людях - трое раненых, находящихся в городской больнице имени Пирогова в городе Керчи, и еще 20 находящихся в разных местах, которые не известны. При этом сегодня в Симферополе начали судить моряков.
В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.
26 ноября Верховная Рада после консультаций одобрила военное положение, но только на 30 дней и в отдельных областях.