Миттєвих санкцій проти РФ за Азов можна не чекати - журналіст

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. У Європейському Союзі можливість введення нових санкцій через захоплення Росією трьох українських військових кораблів у районі Керченської протоки допускають лише 6-7 країн, але якщо це і станеться, то їх впровадження, скоріш за все, буде тривалим процесом. Про це повідомляє брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк в Twitter, передає УНН.

"28 держав-членів ЄС працюють над спільною заявою щодо Азовського моря та Керченської протоки. Близько 6-7 країн-членів ЄС розглядають можливість введення додаткових санкцій проти Росії, але, якщо це станеться, це, швидше за все, буде тривалим процесом (як завжди)", - написав Йозвяк.

Раніше видання Reuters повідомляло про те, що міністр закордонних справ головуючої в ЄС Австрії Карін Кнайсль висловила стурбованість через конфлікт між Росією та Україною через інцидент з захопленням українських суден в Азовському морі і вказувала на можливість додаткових санкцій щодо Росії.

"Все залежить від викладення фактів та подальшої поведінки обох сторін, але це (можливість введення додаткових санкцій - ред.) буде перевірено", - сказала Кнайсль.

Нагадаємо, раніше союзник канцлерки ФРН Ангели Меркель Норберт Реттген заявив, що захоплення Росією трьох українських військових кораблів у Керченській протоці може спричинити суворіші санкції Заходу проти Росії.

Як повідомляв УНН, 25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь - з Чорного в Азовське море, також були поранені та захоплені у полон члени їхніх екіпажів. У МЗС висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України. 

У Генштабі ЗСУ заявили, що загалом йдеться про 23 особи - троє поранених, які перебувають у міській лікарні імені Пирогова у місті Керчі, і ще 20, які перебувають у різних місцях, які не відомі. При цьому сьогодні у Сімферополі почали судити моряків.

У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв'язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.

26 листопада Верховна Рада після консультацій схвалила воєнний стан, але лише на 30 днів та в окремих областях. 

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