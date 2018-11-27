Мгновенных санкций против РФ за Азов можно не ждать - журналист

"28 государств-членов ЕС работают над совместным заявлением по Азовскому морю и Керченскому проливу. Около 6-7 стран-членов ЕС рассматривают возможность введения дополнительных санкций против России, но, если это произойдет, это, скорее всего, будет длительным процессом (как всегда)", - написал Йозвяк.

Ранее издание Reuters сообщало о том, что министр иностранных дел председательствующей в ЕС Австрии Карин Кнайсль выразила обеспокоенность из-за конфликта между Россией и Украиной из-за инцидента с захватом украинских судов в Азовском море и указывала на возможность дополнительных санкций в отношении России.

"Все зависит от изложения фактов и дальнейшего поведения обеих сторон, но это (возможность введения дополнительных санкций - ред.) будет проверено", - сказала Кнайсль.

Напомним, ранее союзник канцлера ФРГ Ангелы Меркель Норберт Реттген заявил, что захват Россией трех украинских военных кораблей в Керченском проливе может привести к более жестким санкциям Запада против России.

Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.

В Генштабе ВСУ заявили, что всего речь идет о 23 людях - троих раненых, которые находятся в городской больнице имени Пирогова в городе Керчи, и еще 20 находящихся в разных местах, которые не известны. При этом сегодня в Симферополе начали судить моряков.

В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.

26 ноября Верховная Рада после консультаций одобрила военное положение, но только на 30 дней и в отдельных областях.