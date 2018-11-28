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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 98027 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 105928 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 138533 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 133334 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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7 марта, 08:52 • 166067 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145362 просмотра

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За прошедшие сутки в Украину не пустили около 150 иностранцев

За прошедшие сутки в Украину не пустили около 150 иностранцев

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 ноября. УНН. На протяжении прошедших суток пограничники отказали во въезде в Украину около 150 иностранцам, из которых около 80 - граждане Российской Федерации. Об этом сообщили УНН в Государственной пограничной службе Украины.

"Вчера во въезде в Украину было отказано около 150 гражданам иностранных государств. Из них около 80 это - граждане Российской Федерации", - сказали в ГПСУ.

Также пограничники отметили, что подавляющее большинство из россиян не могли подтвердить цель поездки, другие - имели недействительные документы, еще определенная часть лиц незаконно посещала оккупированную АР Крым.

Напомним, позавчера в аэропортах Киева было отказано во въезде в Украину около 80 гражданам России.

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