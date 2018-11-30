У МВС пояснили, у яких випадках пускатимуть росіян до України

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Україна на час воєнного стану не пропускатиме на свою територію росіян чоловічої статі віком від 16-ти до 60 років за незначним винятком - здійснення гуманітарної місії, наприклад, прибуття на похорон. Про це заявив голова Державної прикордонної служби України Петро Цигикал, передає УНН з посиланням на прес-службу МВС.

"У разі виникнення обстановки гуманітарного характеру пропуск громадян Російської Федерації, які їдуть, наприклад, на похорон, чи з якоюсь іншою гуманітарною метою, ми пропускаємо", - сказав Цигикал.

У свою чергу у відділі комунікації ДПСУ УНН розповіли, що існує низка критеріїв ризику, за якими іноземцям і особам без громадянства, у тому числі громадянам Російської Федерації, може бути відмовлено у в’їзді до України.

"При в’їзді до України з іноземними громадянами проводиться інтерв’юваня з метою виявлення та усунення ризиків, які можуть виникнути у разі надання дозволу на в’їзд. Це, зокрема, непідтверджена мета поїздки, неналежно оформлені або відсутні необхідні документи, раніше зафіксовані порушення правил в’їзду особою в Україну (незаконне відвідування окупованої території Криму, раніше накладена заборона на в’їзд", - зазначили у ДПСУ.

Нагадаємо, українські прикордонники на фоні введення воєнного стану не пропускають всіх чоловіків - громадян РФ віком від 16 до 60 років в Україну.

Раніше іноземцям закрили в'їзд до окупованого Криму.

Нагадаємо, 25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” і буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполь — з Чорного в Азовське море, також були поранені і захоплені в полон члени їх екіпажів.

У зв’язку з цим в 10 областях України запроваджено воєнний стан до 26 грудня.

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