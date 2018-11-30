В МВД объяснили, в каких случаях будут пускать россиян в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Украина на время военного положения не будет пропускать на свою территорию россиян мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет за незначительным исключением - осуществление гуманитарной миссии, например, прибытие на похороны. Об этом заявил председатель Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.
"В случае возникновения обстановки гуманитарного характера пропуск граждан Российской Федерации, которые едут, например, на похороны, или с какой-то другой гуманитарной целью, мы пропускаем", - сказал Цигикал.
В свою очередь в отделе коммуникации ГПСУ УНН рассказали, что существует ряд критериев риска, по которым иностранцам и лицам без гражданства, в том числе гражданам Российской Федерации, может быть отказано во въезде в Украину.
"При въезде в Украину с иностранными гражданами проводится интервьюирование с целью выявления и устранения рисков, которые могут возникнуть в случае предоставления разрешения на въезд. Это, в частности, неподтвержденная цель поездки, неправильно оформленные или отсутствуюobt необходимые документы, ранее зафиксированные нарушениz правил въезда лицом в Украине (незаконное посещение оккупированной территории Крыма, ранее наложенный запрет на въезд", - отметили в ГПСУ.
Напомним, украинские пограничники на фоне введения военного положения не пропускают всех мужчин - граждан РФ в возрасте от 16 до 60 лет в Украину.
Ранее иностранцам закрыли въезд в оккупированный Крым.
Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.
В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.