За сутки в Украину не пустили 75 россиян

"За прошедшие сутки в целом по Украине было отказано во въезде 75 гражданам Российской Федерации. По тем же причинам, что и раньше - у большинства отсутствует подтверждение цели поездки, у других - несоответствие документов или посещения оккупированной территории АР Крым", - сказали в ГПСУ.



Напомним, 28 ноября в допуске на территорию Украины пограничниками было отказано более 30 гражданам Российской Федерации, 26-го - около 80, днем ранее - около 90.



Напомним, украинские пограничники на фоне введения военного положения не пропускают всех мужчин - граждан РФ в возрасте от 16 до 60 лет в Украине.



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