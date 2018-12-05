В Facebook снова произошел сбой
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Сегодня, 5 декабря, около 16:00 произошел масштабный сбой в социальной сети Facebook. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Downdetector.
Между 15:00 и 16:00 по киевскому времени пользователи Facebook жаловались на то, что не могут авторизоваться (44% жалоб), отсоединение пользователей от сети (36%) и проблемы с изображением (19%).
Проблемы с сетью возникали преимущественно в Европе. Больше всего жалоб поступило из Великобритании, Франции, Польши, Германии и Нидерландов. В Украине проблемы возникали в Киеве, Харькове и Одессе.
По состоянию на 16:00 количество жалоб уменьшилось в 7 раз.
УНН ранее сообщал о масштабном сбое в Facebook.