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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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В Facebook снова произошел сбой

Киев • УНН

 • 10026 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Сегодня, 5 декабря, около 16:00 произошел масштабный сбой в социальной сети Facebook. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Downdetector.

В Facebook снова произошел сбой

Между 15:00 и 16:00 по киевскому времени пользователи Facebook жаловались на то, что не могут авторизоваться (44% жалоб), отсоединение пользователей от сети (36%) и проблемы с изображением (19%).

Проблемы с сетью возникали преимущественно в Европе. Больше всего жалоб поступило из Великобритании, Франции, Польши, Германии и Нидерландов. В Украине проблемы возникали в Киеве, Харькове и Одессе.

По состоянию на 16:00 количество жалоб уменьшилось в 7 раз.

УНН ранее сообщал о масштабном сбое в Facebook.

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