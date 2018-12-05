Facebook прокомментировал публикацию британскими властями внутренних документов компании

Ранее британские власти опубликовали внутренние документы Facebook, из которых, по сведениям американских СМИ, следует, что соцсеть предоставляла другим компаниям доступ к объемному массиву данных пользователей. Документы были затребованы британским парламентом у главы американской компании Six4Three, которая судится с Facebook в США. В парламенте намеревались таким образом получить ответы на вопросы о том, кто в руководстве соцсети и в какой степени был осведомлен о вызвавшей крупный скандал деятельности фирмы Cambridge Analytica.

Как говорится в заявлении Facebook, из документов, имевшихся в наличии Six4Three, нельзя составить общую картину относительно того, какие шаги предпринимало руководство соцсети, так как эти бумаги носят выборочный характер и излагают версию лишь одной стороны. “Но факты очевидны: мы никогда не продавали личные данные пользователей”, — отмечается в сообщении.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки в Facebook снова произошел сбой.