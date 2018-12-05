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Facebook прокомментировал публикацию британскими властями внутренних документов компании

Киев • УНН

 • 9798 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Компания Facebook, владеющая одноименной социальной сетью, прокомментировала публикацию британскими властями внутренних документов компании, заявив, что она никогда не продавала третьим лицам данные своих пользователей. Соответствующее заявление размещено в среду в блоге соцсети, передает УНН.

Facebook прокомментировал публикацию британскими властями внутренних документов компании

Ранее британские власти опубликовали внутренние документы Facebook, из которых, по сведениям американских СМИ, следует, что соцсеть предоставляла другим компаниям доступ к объемному массиву данных пользователей. Документы были затребованы британским парламентом у главы американской компании Six4Three, которая судится с Facebook в США. В парламенте намеревались таким образом получить ответы на вопросы о том, кто в руководстве соцсети и в какой степени был осведомлен о вызвавшей крупный скандал деятельности фирмы Cambridge Analytica.

Как говорится в заявлении Facebook, из документов, имевшихся в наличии Six4Three, нельзя составить общую картину относительно того, какие шаги предпринимало руководство соцсети, так как эти бумаги носят выборочный характер и излагают версию лишь одной стороны. “Но факты очевидны: мы никогда не продавали личные данные пользователей”, — отмечается в сообщении.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки в Facebook снова произошел сбой.

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