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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 56165 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 123733 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 125654 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 126746 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 123702 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 156717 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117670 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141343 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145219 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Facebook грозит самый большой в истории компании штраф

Facebook грозит самый большой в истории компании штраф

Киев  •  УНН

 • 10328 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Американской компании Facebook грозит многомиллиардный штраф. Окончательная сумма согласуется с Федеральной торговой комиссией США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Washington Post.

Facebook и Федеральная торговая комиссия согласовывают многомиллиардный штраф за утечку личных данных пользователей социальной сети. Речь идет о крупнейшем в истории компании взыскании.

Поводом для штрафа послужил скандал с частной английской компанией Cambridge Analytica в начале 2018 года, которая незаконно собрала данные 87 млн пользователей Facebook и передала их третьим лицам, в том числе, предвыборному штабу нынешнего президента США Дональда Трампа.

Напомним, компании Google и Facebook согласились выплатить 455 000 долларов для урегулирования претензий от властей штата Вашингтон, касающихся сбора информации о политической агитации в интернете.

Ранее компания Facebook, владеющая одноименной социальной сетью, прокомментировала публикацию британской властью внутренних документов компании, заявив, что она никогда не продавала третьим лицам данные своих пользователей.

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