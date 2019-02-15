Facebook грозит самый большой в истории компании штраф
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Американской компании Facebook грозит многомиллиардный штраф. Окончательная сумма согласуется с Федеральной торговой комиссией США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Washington Post.
Facebook и Федеральная торговая комиссия согласовывают многомиллиардный штраф за утечку личных данных пользователей социальной сети. Речь идет о крупнейшем в истории компании взыскании.
Поводом для штрафа послужил скандал с частной английской компанией Cambridge Analytica в начале 2018 года, которая незаконно собрала данные 87 млн пользователей Facebook и передала их третьим лицам, в том числе, предвыборному штабу нынешнего президента США Дональда Трампа.
Напомним, компании Google и Facebook согласились выплатить 455 000 долларов для урегулирования претензий от властей штата Вашингтон, касающихся сбора информации о политической агитации в интернете.
Ранее компания Facebook, владеющая одноименной социальной сетью, прокомментировала публикацию британской властью внутренних документов компании, заявив, что она никогда не продавала третьим лицам данные своих пользователей.