Декілька сторонніх додатків передавали дані користувачів у Facebook - WSJ

Раніше журналісти видання протестували понад 70 популярних додатків з інтернет магазину компанії Apple. Як зазначалося в статті, в ході даних випробувань з'ясувалося, що не менше 11 з цих додатків надавали значну частину інформції, що проходить через них - компанії Facebook. Це нібито робилося, в тому числі і в тих випадках, коли користувачі додатків не були зареєстровані в соцмережі.

Як повідомлялося в матеріалі, серед додатків, які передавали дані Facebook, були ті, які призначаються для пошуку нерухомості, а також для збору і обробки інформації про організм користувача, в тому числі під час занять спортом. У зазначених 11 додатках там немає функції, яка б дозволяла припинити передачу даних. За оцінкою видання, в ряді випадків практика, про яку йде мова, порушувала деякі положення користувальницьких угод.

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Газета повідомляє, що після публікації статті про результати перевірок п'ять з 11 додатків повністю припинили передачу інформації Facebook або істотно скоротили обсяги даних, що відправляються. Зокрема, це додатки, які протягом останніх 12 місяців були Завантажено понад 10 млн разів.

У США в останні місяці приділяють особливу увагу питанням, що стосуються збору особистих даних працюють в інтернеті компаніями. Одним із приводів для цього став скандал, в центрі якого опинилася Facebook. Він стався після того, як в березні 2018 року газета The New York Times повідомила, що компанії Cambridge Analytica вдалося зібрати особисті дані десятків мільйонів користувачів соцмережі, щоб розробити алгоритм аналізу політичних уподобань виборців. Як розповіли виданню колишні співробітники компанії, створений алгоритм полегшував розсилку користувачам політичної реклами з метою потенційно вплинути на їхні голоси.

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Як повідомляв УНН, американській компанії Facebook загрожує багатомільярдний штраф. Остаточна сума узгоджується з Федеральною торговою комісією США.