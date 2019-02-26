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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 1408 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 30763 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 118142 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 121341 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 123716 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 13:58 • 122159 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145164 просмотра

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Несколько сторонних приложений передавали данные пользователей в Facebook - WSJ

Несколько сторонних приложений передавали данные пользователей в Facebook - WSJ

Киев  •  УНН

 • 9950 просмотра

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Несколько приложений для мобильных устройств ограничили предоставление сведений о своих пользователях компании Facebook после того, как информация об этом стала достоянием общественности. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal, передает УНН.

Ранее журналисты издания протестировали более 70 популярных приложений из электронного магазина компании Apple. Как отмечалось в статье, в ходе данных испытаний выяснилось, что не менее 11 из этих приложений предоставляли значительную часть проходящей через них информации компании Facebook. Это якобы делалось, в том числе и в тех случаях, когда пользователи приложений не были зарегистрированы в соцсети.

Как сообщалось в материале, среди приложений, передававших данные Facebook, были те, которые предназначаются для поиска недвижимости, а также для сбора и обработки информации об организме пользователя, в том числе во время занятий спортом. В указанных 11 приложениях не имелось функции, которая бы позволяла прекратить передачу данных. По оценке издания, в ряде случаев практика, о которой идет речь, нарушала некоторые положения пользовательских соглашений.

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Газета сообщает, что после публикации статьи о результатах проверок пять из 11 приложений полностью прекратили передачу информации Facebook или существенно сократили объемы отправляемых данных. В частности, это приложения, которые в течение последних 12 месяцев были скачены свыше 10 млн раз.

В США в последние месяцы уделяют особое внимание вопросам, касающимся сбора личных данных работают в интернете компаниями. Одним из поводов для этого стал скандал, в центре которого оказалась Facebook. Он произошел после того, как в марте 2018 газета The New York Times сообщила, что компании Cambridge Analytica удалось собрать личные данные десятков миллионов пользователей соцсети, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали бывшие сотрудники компании, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы с целью потенциально повлиять на их голоса.

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Как сообщал УНН, американской компании Facebook грозит многомиллиардный штраф. Окончательная сумма согласуется с Федеральной торговой комиссией США.

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