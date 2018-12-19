У США подали позов до Facebook через скандал зі Cambridge Analytica
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Генеральний прокурор округу Колумбія Карл Рейсин подав у середу позов проти корпорації Facebook через збір британською аналітичною компанією Cambridge Analytica особистих даних користувачів соціальної мережі. Про це повідомила газета The Washington Post, передає УНН.
“Facebook не змогла захистити конфіденційність своїх користувачів й ввела їх в оману щодо того, хто мав доступ до їх даними і про те як вони використовувалися. Сьогоднішній позов покликаний змусити Facebook виконати свою обіцянку щодо захисту конфіденційності своїх користувачів”, — наводить видання уривок заяви Рейсина.
Як пише видання, генпрокурор повідомив журналістам, що його офіс також провів бесіди з представниками кількох штатів, які “в рівній мірі зацікавлених в захисті особистих секретних даних” своїх громадян.
У відповідь на позов у Facebook заявили, що “вивчають скаргу і сподіваються продовжити дискусії з генпрокурорами округу Колумбія та інших місць”.
Позов, поданий Рейсином, — перший серйозний крок, зроблений американськими регуляторами, щоб покарати корпорацію за зв’язок з Cambridge Analytica, зазначає газета.
Нагадаємо, компанії Google та Facebook погодилися виплатити 455 тисяч доларів для врегулювання претензій від влади штату Вашингтон, які стосуються збору інформації про політичну агітацію в інтернеті.
Раніше компанія Facebook, що володіє однойменною соціальною мережею, прокоментувала публікацію британською владою внутрішніх документів компанії, заявивши, що вона ніколи не продавала третім особам дані своїх користувачів.