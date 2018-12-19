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У США подали позов до Facebook через скандал зі Cambridge Analytica

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. Генеральний прокурор округу Колумбія Карл Рейсин подав у середу позов проти корпорації Facebook через збір британською аналітичною компанією Cambridge Analytica особистих даних користувачів соціальної мережі. Про це повідомила газета The Washington Post, передає УНН.

У США подали позов до Facebook через скандал зі Cambridge Analytica

“Facebook не змогла захистити конфіденційність своїх користувачів й ввела їх в оману щодо того, хто мав доступ до їх даними і про те як вони використовувалися. Сьогоднішній позов покликаний змусити Facebook виконати свою обіцянку щодо захисту конфіденційності своїх користувачів”, — наводить видання уривок заяви Рейсина.

Як пише видання, генпрокурор повідомив журналістам, що його офіс також провів бесіди з представниками кількох штатів, які “в рівній мірі зацікавлених в захисті особистих секретних даних” своїх громадян.

У відповідь на позов у Facebook заявили, що “вивчають скаргу і сподіваються продовжити дискусії з генпрокурорами округу Колумбія та інших місць”.

Позов, поданий Рейсином, — перший серйозний крок, зроблений американськими регуляторами, щоб покарати корпорацію за зв’язок з Cambridge Analytica, зазначає газета.

Нагадаємо, компанії Google та Facebook погодилися виплатити 455 тисяч доларів для врегулювання претензій від влади штату Вашингтон, які стосуються збору інформації про політичну агітацію в інтернеті.

Раніше компанія Facebook, що володіє однойменною соціальною мережею, прокоментувала публікацію британською владою внутрішніх документів компанії, заявивши, що вона ніколи не продавала третім особам дані своїх користувачів.

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