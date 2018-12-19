В США подали иск к Facebook из-за скандала с Cambridge Analytica
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Генеральный прокурор округа Колумбия Карл Рейсине подал в среду иск против корпорации Facebook через сбор британской аналитической компанией Cambridge Analytica личных данных пользователей социальной сети. Об этом сообщила газета The Washington Post, передает УНН.
“Facebook не смогла защитить конфиденциальность своих пользователей и ввела их в заблуждение относительно того, кто имел доступ к их данным и о том, как они использовались. Сегодняшний иск призван заставить Facebook выполнить свое обещание по защите конфиденциальности своих пользователей”, — приводит издание отрывок заявления Рейсине.
Как пишет издание, генпрокурор сообщил журналистам, что его офис также провел беседы с представителями нескольких штатов, “в равной степени заинтересованых в защите личных секретных данных” своих граждан.
В ответ на иск в Facebook заявили, что “изучают жалобу и надеются продолжить дискуссии с генпрокурорами округа Колумбия и других мест”.
Иск, поданный Рейсине — первый серьезный шаг, сделанный американскими регуляторами, чтобы наказать корпорацию за связь с Cambridge Analytica, отмечает газета.
Напомним, компании Google и Facebook согласились выплатить 455 тысяч долларов для урегулирования претензий от властей штата Вашингтон, касающихся сбора информации о политической агитации в интернете.
Ранее компания Facebook, владеющая одноименной социальной сетью, прокомментировала публикацию британской властью внутренних документов компании, заявив, что она никогда не продавала третьим лицам данные своих пользователей.