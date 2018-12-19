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В США подали иск к Facebook из-за скандала с Cambridge Analytica

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 декабря. УНН. Генеральный прокурор округа Колумбия Карл Рейсине подал в среду иск против корпорации Facebook через сбор британской аналитической компанией Cambridge Analytica личных данных пользователей социальной сети. Об этом сообщила газета The Washington Post, передает УНН.

В США подали иск к Facebook из-за скандала с Cambridge Analytica

“Facebook не смогла защитить конфиденциальность своих пользователей и ввела их в заблуждение относительно того, кто имел доступ к их данным и о том, как они использовались. Сегодняшний иск призван заставить Facebook выполнить свое обещание по защите конфиденциальности своих пользователей”, — приводит издание отрывок заявления Рейсине.

Как пишет издание, генпрокурор сообщил журналистам, что его офис также провел беседы с представителями нескольких штатов, “в равной степени заинтересованых в защите личных секретных данных” своих граждан.

В ответ на иск в Facebook заявили, что “изучают жалобу и надеются продолжить дискуссии с генпрокурорами округа Колумбия и других мест”.

Иск, поданный Рейсине — первый серьезный шаг, сделанный американскими регуляторами, чтобы наказать корпорацию за связь с Cambridge Analytica, отмечает газета.

Напомним, компании Google и Facebook согласились выплатить 455 тысяч долларов для урегулирования претензий от властей штата Вашингтон, касающихся сбора информации о политической агитации в интернете.

Ранее компания Facebook, владеющая одноименной социальной сетью, прокомментировала публикацию британской властью внутренних документов компании, заявив, что она никогда не продавала третьим лицам данные своих пользователей.

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