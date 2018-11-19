The Wall Street Journal узнала о словах Цукерберга о работе Facebook “в условиях войны”

Как отметил Цукерберг во время встречи в июне, в мирное время руководители могут действовать менее решительно, удостоверившись, что совет директоров поддерживает важные решения, но когда Facebook атакуют законодатели, инвесторы и недовольны пользователи, следует действовать более решительно.

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Цукерберг считает, что компания слишком медлительно реагировала в сложных ситуациях, и требует от высокопоставленных директоров “ускорить прогресс” решения проблем, поскольку на этом этапе имеет место медленный рост пользовательской базы и безопасность платформы.

Новый подход Цукерберга вызвал “беспрецедентную смуту” в руководстве Facebook, из-за чего несколько ключевых топ-менеджеров ушли из компании. Противоречия возникли даже между Цукербергом и главный исполнительным директором Шерил Сэндберг, узнала WSJ.

Этой весной Цукерберг сказал Сэндберг, что считает её и подконтрольные ей подразделения ответственными за скандал с Cambrdige Analytica, фирмой, которая в нарушение правил соцсети собрала личные данные 80 млн пользователей и использовала их для политических исследований. По информации WSJ, в разговорах с друзьями Сэндберг выражала опасения о своем будущем в компании, но несколько дней назад Цукерберг сказал, что считает ее “важным партнером” и она продолжит им быть.

Как ранее информировал УНН, соучредители Instagram Кевин Систром и Майк Кригер ушли из компании именно из-за конфликта с Цукербергом, утверждает газета. Он настаивал на том, чтобы приложение для публикации фотографий оказывал Геоданные пользователей Facebook, соучредители выступили против и покинули компанию. После их ухода нововведения стали тестировать. Из компании ушли соучредители WhatsApp Ян Кум и Брайан Актон, поскольку разошлись с Цукербергом в мыслях о монетизации популярного мессенджера. Facebook покинул создатель Oculus VR-за несогласия с планами по развитию сервиса.

“Смута” в руководстве компании усложнила процесс принятия решений и поддержку морального духа сотрудников, отмечает газета. Многие сотрудники находятся под давлением плохих новостей по компании в прессе и постоянными реорганизациями, которые могут негативно влиять на их работу, сказали WSJ бывшие и нынешние сотрудники.

Последний скандал был связан с публикацией в New York Times статьи, в которой утверждалось, что Facebook заказывала в консалтинговой фирмы Definers Public Affairs негативные материалы о своих технологических конкурентах. Сэндберг и Цукерберг возложили ответственность за работу с DPA на сотрудников отделов, отвечающих связи с общественностью. Такая реакция разозлила сотрудников этих отделов, сказали WSJ источники, учитывая, что за медиа-стратегию отвечает Сэндберг. Впрочем, во время встречи с сотрудниками в формате “questions and answers” (вопросы и ответы), которая прошла в компании в пятницу, Сандербг полностью взяла на себя ответственность за ситуацию, пишет газета.