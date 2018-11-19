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The Wall Street Journal узнала о словах Цукерберга о работе Facebook “в условиях войны”

The Wall Street Journal узнала о словах Цукерберга о работе Facebook “в условиях войны”

Киев  •  УНН

 • 13036 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Основатель компании и одноименной социальной сети Facebook Марк Цукерберг ранее в этом году провел совещание с 50 топ-менеджерами компании и рассказал им, что Facebook находится состоянии войны, поэтому он собирается управлять компанией соответственно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на газету The Wall Street Journal. 

Как отметил Цукерберг во время встречи в июне, в мирное время руководители могут действовать менее решительно, удостоверившись, что совет директоров поддерживает важные решения, но когда Facebook атакуют законодатели, инвесторы и недовольны пользователи, следует действовать более решительно.

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Цукерберг считает, что компания слишком медлительно реагировала в сложных ситуациях, и требует от высокопоставленных директоров “ускорить прогресс” решения проблем, поскольку на этом этапе имеет место медленный рост пользовательской базы и безопасность платформы.

Новый подход Цукерберга вызвал “беспрецедентную смуту” в руководстве Facebook, из-за чего несколько ключевых топ-менеджеров ушли из компании. Противоречия возникли даже между Цукербергом и главный исполнительным директором Шерил Сэндберг, узнала WSJ.

Этой весной Цукерберг сказал Сэндберг, что считает её и подконтрольные ей подразделения ответственными за скандал с Cambrdige Analytica, фирмой, которая в нарушение правил соцсети собрала личные данные 80 млн пользователей и использовала их для политических исследований. По информации WSJ, в разговорах с друзьями Сэндберг выражала опасения о своем будущем в компании, но несколько дней назад Цукерберг сказал, что считает ее “важным партнером” и она продолжит им быть.

Как ранее информировал УНН, соучредители Instagram Кевин Систром и Майк Кригер ушли из компании именно из-за конфликта с Цукербергом, утверждает газета. Он настаивал на том, чтобы приложение для публикации фотографий оказывал Геоданные пользователей Facebook, соучредители выступили против и покинули компанию. После их ухода нововведения стали тестировать. Из компании ушли соучредители WhatsApp Ян Кум и Брайан Актон, поскольку разошлись с Цукербергом в мыслях о монетизации популярного мессенджера. Facebook покинул создатель Oculus VR-за несогласия с планами по развитию сервиса.

“Смута” в руководстве компании усложнила процесс принятия решений и поддержку морального духа сотрудников, отмечает газета. Многие сотрудники находятся под давлением плохих новостей по компании в прессе и постоянными реорганизациями, которые могут негативно влиять на их работу, сказали WSJ бывшие и нынешние сотрудники.

Последний скандал был связан с публикацией в New York Times статьи, в которой утверждалось, что Facebook заказывала в консалтинговой фирмы Definers Public Affairs негативные материалы о своих технологических конкурентах. Сэндберг и Цукерберг возложили ответственность за работу с DPA на сотрудников отделов, отвечающих связи с общественностью. Такая реакция разозлила сотрудников этих отделов, сказали WSJ источники, учитывая, что за медиа-стратегию отвечает Сэндберг. Впрочем, во время встречи с сотрудниками в формате “questions and answers” (вопросы и ответы), которая прошла в компании в пятницу, Сандербг полностью взяла на себя ответственность за ситуацию, пишет газета.

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