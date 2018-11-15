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Facebook замовляв статті з критикою Apple і Google, щоб відвернути увагу від власних помилок

Facebook замовляв статті з критикою Apple і Google, щоб відвернути увагу від власних помилок

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. Facebook замовляв публікації про недоліки інших гігантів IT-індустрії, щоб відвернути увагу від власних помилок — що стосуються, наприклад, кампанії російських тролів і співпраці з Cambridge Analytica. Про це йдеться в розслідуванні The New York Times, передає УНН.

У той час, коли публічно Марк Цукерберг дотримувався помірної лінії поведінки і звітував про те, як Facebook працює над виправленням своїх помилок, його співробітники просили консалтингову компанію Definers — яка спочатку була найнята для відстеження публікацій в ЗМІ про саму соцмережі — випускати негативні статті про Google і Apple. Вони виходили на невеликому сайті NTK Network, на який потім посилалися великі консервативні видання, такі як Breitbart.

В цілому на NTK Network вийшло кілька десятків статей. Автори матеріалів, наприклад, звинуватили Apple в лицемірстві після того, як її голова Тім Кук дорікнув Facebook в нехтуванні правилами захисту таємниці приватного життя: в статті, написаній на замовлення соцмережі, підкреслювалося, що Apple сама збирає зайву кількість інформації про користувачів. Google розкритикували за її виступ проти законопроекту, що передбачає відповідальність за рекламу незаконних секс-послуг в інтернеті.

Definers також випускала матеріали, що зв’язують критиків Facebook з інвестором Джорджем Соросом — він публічно звинувачував соцмережу та інші великі компанії в монополізації IT-ринку і свідомому формуванні у користувачів залежно від своїх продуктів. Як зазначає The New York Times, Сороса дуже не люблять консервативні і ультраправі американці.

Після публікації розслідування Facebook заявив про припинення співпраці з Definers. При цьому в своєму офіційному повідомленні соцмережа відкинула звинувачення в тому, що замовляла статті, що очорняли інші компанії. Джерело The New York Times повідомило, що Марк Цукерберг і виконавчий директор Facebook Шеріл Сендберг не були в курсі цих публікацій.

Нагадуємо, нещодавно Facebook вирішив запатентувати систему пошуку друзів на підставі переміщень користувачів.

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