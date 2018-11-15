Facebook заказывал статьи с критикой Apple и Google, чтобы отвлечь внимание от собственных ошибок

В то время, когда публично Марк Цукерберг придерживался умеренной линии поведения и отчитывался о том, как Facebook работает над исправлением своих ошибок, его сотрудники просили консалтинговую компанию Definers — которая изначально была нанята для отслеживания публикаций в СМИ о самой соцсети — выпускать негативные статьи о Google и Apple. Они выходили на небольшом сайте NTK Network, на который потом ссылались крупные консервативные издания, такие как Breitbart.

В общей сложности на NTK Network вышло несколько десятков статей. Авторы материалов, например, обвинили Apple в лицемерии после того, как ее глава Тим Кук упрекнул Facebook в пренебрежении правилами защиты тайны частной жизни: в статье, написанной по заказу соцсети, подчеркивалось, что Apple сама собирает излишнее количество информации о пользователях. Google подвергли критике за ее выступления против законопроекта, предусматривающего ответственность за рекламу незаконных секс-услуг в интернете.

Definers также выпускала материалы, связывающие критиков Facebook с инвестором Джорджем Соросом — он публично обвинял соцсеть и другие крупные компании в монополизации IT-рынка и сознательном формировании у пользователей зависимости от своих продуктов. Как отмечает The New York Times, Сороса очень не любят консервативные и ультраправые американцы.

После публикации расследования Facebook заявил о прекращении сотрудничества с Definers. При этом в своем официальном сообщении соцсеть отвергла обвинения в том, что заказывала статьи, очорнялы другие компании. Источник The New York Times сообщило, что Марк Цукерберг и исполнительный директор Facebook Шерил Сэндберг не были в курсе этих публикаций.

Напоминаем, недавно Facebook решил запатентовать систему поиска друзей на основании перемещений пользователей.