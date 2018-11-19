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The Wall Street Journal дізналася про слова Цукерберга про роботу Facebook “в умовах війни”

The Wall Street Journal дізналася про слова Цукерберга про роботу Facebook “в умовах війни”

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. Засновник компанії та однойменної соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг раніше в цьому році провів нараду з 50 топ-менеджерами компанії і розповів їм, що Facebook знаходиться в стані війни, тому він збирається керувати компанією відповідно. Про це інформує УНН із посиланням на газету The Wall Street Journal.

Як зазначив Цукерберг під час зустрічі в червні, в мирний час керівники можуть діяти менш рішуче, упевнившись, що рада директорів підтримує важливі рішення, але коли Facebook атакують законодавці, інвестори і незадоволені користувачі, слід діяти більш рішуче.

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Цукерберг вважає, що компанія занадто повільно реагувала в складних ситуаціях і вимагає від високопоставлених директорів “прискорити прогрес” рішення проблем, оскільки на цьому етапі має місце повільне зростання призначеної для користувача бази і безпеку платформи.

Новий підхід Цукерберга викликав “безпрецедентну смуту” в керівництві Facebook, через що кілька ключових топ-менеджерів пішли із компанії. Протиріччя виникли навіть між Цукербергом та головний виконавчим директором Шеріл Сендберг, дізналася WSJ.

Цієї весни Цукерберг сказав Сендберг, що вважає її та підконтрольні їй підрозділи відповідальними за скандал зі Cambrdige Analytica, фірмою, яка в порушення правил соцмережі зібрала особисті дані 80 млн користувачів і використовувала їх для політичних досліджень. За інформацією WSJ, у розмовах із друзями Сендберг висловлювала побоювання про своє майбутнє в компанії, але кілька днів тому Цукерберг сказав, що вважає її “важливим партнером” і вона продовжить їм бути.

Як раніше інформував УНН, співзасновники Instagram Кевін Сістром і Майк Крігер пішли із компанії саме через конфлікт з Цукербергом, стверджує газета. Він наполягав на тому, щоб додаток для публікації фотографій надавав геодані користувачів Facebook, співзасновники виступили проти і покинули компанію. Після їх відходу нововведення стали тестувати. Із компанії пішли співзасновники WhatsApp Ян Кум і Брайан Актон, оскільки розійшлися з Цукербергом у думках про монетизацію популярного месенджера. Facebook покинув творець Oculus VR через незгоду з планами із розвитку сервісу.

“Смута” в керівництві компанії ускладнила процес прийняття рішень і підтримку морального духу співробітників, відзначає газета. Багато співробітників знаходяться під тиском поганих новин щодо компанії у пресі та постійними реорганізаціями, які можуть негативно впливати на їх роботу, сказали WSJ колишні та нинішні співробітники.

Останній скандал був пов’язаний з публікацією в New York Times статті, в якій стверджувалося, що Facebook замовляла у консалтингової фірми Definers Public Affairs негативні матеріали про своїх технологічних конкурентів. Сандберг і Цукерберг поклали відповідальність за роботу з DPA на співробітників відділів, що відповідають за зв’язки із громадськістю. Така реакція розлютила співробітників цих відділів, сказали WSJ джерела, враховуючи, що за медіа-стратегію відповідає Сандеберг. Втім, під час зустрічі зі співробітниками у форматі “questions and answers” (питання та відповіді), яка пройшла в компанії у п’ятницю, Сандербг повністю взяла на себе відповідальність за ситуацію, пише газета.

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