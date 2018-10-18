Акціонери Facebook заявили про бажання усунути Цукерберга з посади голови ради директорів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Декілька публічних фондів, які володіють акціями компанії Facebook Inc, підтримали пропозицію зняти Марка Цукерберга з посади глави ради директорів. Про це повідомляє УНН з посиланням на “Голос Америки”.
Зокрема цю пропозицію підтримали казначеї зі штатів Іллінойс, Род-Айленд і Пенсильванія, а також ревізор міста Нью-Йорк Скотт Стрінґер.
Як вказано у матеріалі, що ініціативу винесуть на голосування на щорічній зустрічі акціонерів компанії у травні 2019 року.
Ті акціонери, що підтримують цю пропозицію, вважають, що Цукерберг погано впорався з декількома гучними скандалами, зокрема щодо втручання Росії в американські вибори та витоку даних Cambridge Analytica.
Як повідомляв УНН, сервіс мікроблогів Twitter опублікував архів з близько 10 млн повідомлень, які розміщувалися в даній соцмережі потенційно з метою посіяти розкол в американському суспільстві і вплинути на вибори в США.