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Акціонери Facebook заявили про бажання усунути Цукерберга з посади голови ради директорів

Акціонери Facebook заявили про бажання усунути Цукерберга з посади голови ради директорів

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Декілька публічних фондів, які володіють акціями компанії Facebook Inc, підтримали пропозицію зняти Марка Цукерберга з посади глави ради директорів. Про це повідомляє УНН з посиланням на “Голос Америки”.

Зокрема цю пропозицію підтримали казначеї зі штатів Іллінойс, Род-Айленд і Пенсильванія, а також ревізор міста Нью-Йорк Скотт Стрінґер.

Як вказано у матеріалі, що ініціативу винесуть на голосування на щорічній зустрічі акціонерів компанії у травні 2019 року.

Ті акціонери, що підтримують цю пропозицію, вважають, що Цукерберг погано впорався з декількома гучними скандалами, зокрема щодо втручання Росії в американські вибори та витоку даних Cambridge Analytica.

Як повідомляв УНН, сервіс мікроблогів Twitter опублікував архів з близько 10 млн повідомлень, які розміщувалися в даній соцмережі потенційно з метою посіяти розкол в американському суспільстві і вплинути на вибори в США.

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