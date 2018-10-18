Акционеры Facebook заявили о желании устранить Цукерберга с должности председателя совета директоров

В частности это предложение поддержали казначеи из штатов Иллинойс, Род-Айленд и Пенсильвания, а также ревизор Нью-Йорка Скотт Стрингер.

Как указано в материале, инициативу вынесут на голосование на ежегодной встрече акционеров компании в мае 2019 года.

Те акционеры, что поддерживают это предложение, считают, что Цукерберг плохо справился с несколькими громкими скандалами, в частности относительно вмешательства России в американские выборы и утечки данных Cambridge Analytica.

Как сообщал УНН, сервис микроблогов Twitter опубликовал архив с около 10 млн сообщений, которые размещались в данной соцсети потенциально с целью посеять раскол в американском обществе и повлиять на выборы в США.