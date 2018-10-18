Twitter опублікував архів повідомлень, пов'язаних з втручанням у вибори в США

Як в ньому зазначається, мова йде про інформацію, що з’являлася в Twitter з 2009 року. У число опублікованих даних входять самі повідомлення-твіт, графічні і відеофайли, в тому числі ті, які були спрямовані на втручання в президентські вибори 2016 року в США. Вони розміщувалися на більш ніж 3,8 тисячах акаунтів, які, за версією соцмережі, контролювалися російською організацією “Агентство інтернет-досліджень”, а також ще на приблизно 770 акаунтах, пов’язаних з Іраном.

“Відповідно до наших жорстких принципів прозорості та з метою кращого розуміння іноземного впливу та інформаційних кампаній, ми публікуємо повний, всеосяжний архів твітів і медіафайлів, пов’язаних з цими двома насамперед розкритими операціями на нашому сервісі, які потенційно здійснювалися за підтримки владних структур”, — відзначається в блозі.

Як вказали в Twitter, сервіс вирішив оприлюднити дані про підозрілі твіти та облікових записах, які раніше були заблоковані, для того, щоб у вчених і фахівців була можливість проаналізувати їх і зрозуміти, як діють зловмисники і як боротися з недостовірною інформацією в подальшому. Зі свого боку в Twitter також обіцяють докладати зусиль з тим, щоб виявляти і припиняти поширення недостовірних відомостей “так швидко, наскільки це технічно можливо”, йдеться в блозі.

Як повідомляв УНН, минулої ночі в роботі YouTube стався глобальний збій.