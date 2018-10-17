Цієї ночі в роботі YouTube стався глобальний збій

КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Користувачі YouTube (належить Google) поскаржилися на збої в роботі відеохостингу. Згідно з даними порталу Downdetector, що відслідковує роботу популярних інтернет-ресурсів, скарги почали надходити близько 4:00 (в Києві). На піку число скарг перевищувало більше 2 тисяч, передає УНН.