Цієї ночі в роботі YouTube стався глобальний збій

Найчастіше користувачі скаржилися на те, що не можуть переглянути відео (44%), ще 38% відзначають відсутність самого сайту, у 17% виникли проблеми при авторизації.

Проблеми торкнулися користувачів в різних країнах світу, в тому числі і в Україні.

За даними на 5:05, при відкритті сайту YouTube в верхній частині екрану з’являвся напис: “500 Internal Server Error”. Переглянути відео на сайті не вдавалося.

“Спасибі за ваші повідомлення про проблеми з YouTube, YouTube TV і YouTube Music. Ми працюємо над вирішенням цього питання і повідомимо вам, як тільки проблема буде усунена. Приносимо вибачення за завдані незручності, будемо тримати вас в курсі”, — йдеться в заяві YouTube на сторінці в Twitter.

Thanks for your reports about YouTube, YouTube TV and YouTube Music access issues. We’re working on resolving this and will let you know once fixed. We apologize for any inconvenience this may cause and will keep you updated.

— Team YouTube (@TeamYouTube) 17 жовтня 2018 р.