Этой ночью в работе YouTube произошел глобальный сбой

Чаще всего пользователи жаловались на то, что не могут просмотреть видео (44%), еще 38% отмечают недоступность самого сайта, у 17% возникли проблемы при авторизации.

Проблемы затронули пользователей в разных странах мира, в том числе и в Украине

По данным на 05:05, при открытии сайта YouTube в верхней части экрана появлялась надпись: “500 Internal Server Error”. Просмотреть видео на сайте не удавалось.

“Спасибо за ваши сообщения о проблемах с YouTube, YouTube TV и YouTube Music. Мы работаем над решением данного вопроса и сообщим вам, как только проблема будет устранена. Приносим извинения за причиненные неудобства, будем держать вас в курсе”, — говорится в заявлении YouTube на странице в Twitter.

Thanks for your reports about YouTube, YouTube TV and YouTube Music access issues. We’re working on resolving this and will let you know once fixed. We apologize for any inconvenience this may cause and will keep you updated.

— Team YouTube (@TeamYouTube) 17 октября 2018