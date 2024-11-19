россия во второй раз применила против Украины ракету "Циркон" - КНИИСЭ
Киев • УНН
КНИИСЭ подтвердил второй случай применения россией гиперзвуковой ракеты «Циркон» во время атак 16-17 ноября. Эксперты установили, что ПВО Украины способно сбивать эту «неуязвимую» ракету.
россия во второй раз применила ракету "Циркон" во время атаки на территорию Украины перед 1000-м днем полномасштабной войны. Об этом в комментарии УНН сообщил директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин.
Накануне 1000-го дня полномасштабной войны россия усилила обстрелы по территории Украины применяя практически все известные средства поражения, которые использовались с начала военной агрессии. В результате обстрелов 16-17 ноября экспертами Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз было установлено применение российской гиперзвуковой ракеты 3М22 "Циркон". Это второй случай подтверждения нашими специалистами факта использования такого типа оружия
По словам главы Киевского НИИСЭ, "Циркон" является новой разработкой российского военно-промышленного комплекса. Соответствующая ракета была принята на вооружение в январе 2023 года, а уже в феврале 2023 года эксперты впервые зафиксировали ее применение на территории Украины.
В открытых источниках россия заявляет, что 3М22 "Циркон" должен развивать скорость до 9 Махов и быть почти неуязвимым, однако войскам противовоздушной обороны Украины удается его успешно ликвидировать. То есть как в случае с "Кинжалом" есть все факты того, что показатели и характеристики переоценены. В то же время даже после сбивания, части и обломки российского оружия также могут нести опасность, поэтому реагирование на тревоги - зона ответственности всех граждан лично
Применение "Циркона", по мнению экспертов, является очередным сигналом для всего мира о готовности россии использовать новое оружие даже против гражданских объектов. Это вызов для международного сообщества, которое должно усилить санкции и поддержку Украины в противостоянии этой агрессии.
"Наши специалисты работали на месте событий. Применение "Циркона" подтверждается маркировкой на частях и обломках оружия и характерными техническими признаками, присущими именно этому типу ракет. Будут проводиться также лабораторные исследования по анализу состава материалов", - подытожил Рувин.
КНИИСЭ продолжает оставаться на передовой научной борьбы за справедливость и правду, документируя преступления агрессора и помогая защитить нашу страну. Слаженные действия всех служб и единство приближают нашу победу, а подготовленная доказательная база станет основой для международных судов и трибуналов, чтобы виновные понесли ответственность.
Добавим
Ранее в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз (КНИИСЭ) сообщили, что во время атак по территории Украины, которые состоялись 26-29 октября, россияне применили ударные беспилотники с термобарической боевой частью.
Стоит отметить, что россияне постоянно пытаются модифицировать и модернизировать все имеющиеся у них типы ракет и дронов, которые применяют для атак по Украине. Специалисты КНИИСЭ в комментарии УНН рассказали, о каких именно особенностях идет речь и какую роль играют западные комплектующие в изменениях вражеского оружия. Враг использует не только западные компоненты. По словам директора Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александра Рувина, компоненты к БПЛА, которыми враг атакует Украину, поставляют около 50 производителей из Китая.
Кроме того, эксперты КНИИСЭ установили, что российские ракеты Х-69, которыми оккупанты бьют по Украине, созданы из нескольких видов вооружения и имеют иностранные комплектующие.