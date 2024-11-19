россия во второй раз применила против Украины ракету "Циркон" - КНИИСЭ

россия во второй раз применила ракету "Циркон" во время атаки на территорию Украины перед 1000-м днем полномасштабной войны. Об этом в комментарии УНН сообщил директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин.

Накануне 1000-го дня полномасштабной войны россия усилила обстрелы по территории Украины применяя практически все известные средства поражения, которые использовались с начала военной агрессии. В результате обстрелов 16-17 ноября экспертами Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз было установлено применение российской гиперзвуковой ракеты 3М22 "Циркон". Это второй случай подтверждения нашими специалистами факта использования такого типа оружия - рассказывает Александр Рувин.

По словам главы Киевского НИИСЭ, "Циркон" является новой разработкой российского военно-промышленного комплекса. Соответствующая ракета была принята на вооружение в январе 2023 года, а уже в феврале 2023 года эксперты впервые зафиксировали ее применение на территории Украины.

В открытых источниках россия заявляет, что 3М22 "Циркон" должен развивать скорость до 9 Махов и быть почти неуязвимым, однако войскам противовоздушной обороны Украины удается его успешно ликвидировать. То есть как в случае с "Кинжалом" есть все факты того, что показатели и характеристики переоценены. В то же время даже после сбивания, части и обломки российского оружия также могут нести опасность, поэтому реагирование на тревоги - зона ответственности всех граждан лично - отмечает глава КНИИСЭ Александр Рувин.

Применение "Циркона", по мнению экспертов, является очередным сигналом для всего мира о готовности россии использовать новое оружие даже против гражданских объектов. Это вызов для международного сообщества, которое должно усилить санкции и поддержку Украины в противостоянии этой агрессии.

"Наши специалисты работали на месте событий. Применение "Циркона" подтверждается маркировкой на частях и обломках оружия и характерными техническими признаками, присущими именно этому типу ракет. Будут проводиться также лабораторные исследования по анализу состава материалов", - подытожил Рувин.

КНИИСЭ продолжает оставаться на передовой научной борьбы за справедливость и правду, документируя преступления агрессора и помогая защитить нашу страну. Слаженные действия всех служб и единство приближают нашу победу, а подготовленная доказательная база станет основой для международных судов и трибуналов, чтобы виновные понесли ответственность.

Добавим

Ранее в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз (КНИИСЭ) сообщили, что во время атак по территории Украины, которые состоялись 26-29 октября, россияне применили ударные беспилотники с термобарической боевой частью.

Стоит отметить, что россияне постоянно пытаются модифицировать и модернизировать все имеющиеся у них типы ракет и дронов, которые применяют для атак по Украине. Специалисты КНИИСЭ в комментарии УНН рассказали, о каких именно особенностях идет речь и какую роль играют западные комплектующие в изменениях вражеского оружия. Враг использует не только западные компоненты. По словам директора Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александра Рувина, компоненты к БПЛА, которыми враг атакует Украину, поставляют около 50 производителей из Китая.

Кроме того, эксперты КНИИСЭ установили, что российские ракеты Х-69, которыми оккупанты бьют по Украине, созданы из нескольких видов вооружения и имеют иностранные комплектующие.