Команда Трампа раскритиковала решение Байдена позволить Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по территории. Об этом сообщает Голос Америки, передает УНН.

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По словам представителей команды Трампа, это шаг, который может привести к дальнейшей эскалации конфликта, и никто не может предсказать, к чему это может привести.

Конгрессмен-республиканец Майкл Волц выразил обеспокоенность этим шагом, отметив, что на фоне военных действий со стороны Северной Кореи, Китая и Ирана такое решение может еще больше осложнить ситуацию. Волц обратил внимание на то, что Северная Корея уже активно поставляет баллистические ракеты и артиллерию, а Иран, используя закупленную у Китая нефть, продолжает поставлять рф ракеты и беспилотники, которые наносят удары по критической инфраструктуре Украины.

По его мнению, решение Байдена является «тактическим развитием», но для Трампа важнее сосредотачиваться на «большой стратегии». Волц подчеркнул, что будущая администрация Трампа сосредоточится на поиске путей для завершения войны, в частности на переговорах, которые должны привести к мирному соглашению.

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