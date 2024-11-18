Украинцы заплатят 15 тыс. евро за нарушения детективов НАБУ - ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) установил, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины нарушили права адвоката Александра Сергиенко. Теперь Украина должна выплатить ему 15 тысяч евро компенсации. Об этом сообщает Комитет защиты прав адвокатов и гарантий адвокатской деятельности НААУ, пишет УНН.

Детали

Александр Сергиенко является адвокатом бывшего нардепа Александра Онищенко и проходит как обвиняемый вместе с ним в «газовом» деле, которое расследует НАБУ.

Сергиенко заявил, что во время его задержания сотрудниками НАБУ он получил травмы - ушибы груди, рук и носа, что было зафиксировано во время его прибытия в следственный изолятор. На следующий день суд постановил провести расследование по факту этих травм. НАБУ начало расследование, однако в марте 2017 года оно было прекращено на основании отсутствия состава преступления. Сергиенко попытался обжаловать это решение, но суд отклонил его жалобу из-за нарушения срока подачи апелляции.

ЕСПЧ признал многочисленные ошибки и нарушения прав адвокатов со стороны НАБУ на этапе досудебного расследования.

«В частности, ЕСПЧ пришел к выводу, что Сергиенко подвергся жестокому обращению, которое было классифицировано как бесчеловечное и унижающее достоинство», - отметили в комитете.

Кроме того, суд установил, что расследование по факту жестокого обращения с заявителем не соответствовало требованиям независимости. Расследование велось тем же органом, который был непосредственно вовлечен в инцидент, то есть НАБУ, что нарушает принцип независимости расследования.

Таким образом, ЕСПЧ, рассмотрев дело, установил, что права Сергиенко были нарушены, и обязал Украину выплатить ему компенсацию в размере 15 тысяч евро.

Как считают адвокаты Онищенко, это решение может серьезно ударить по всему «газовому делу», ведь решением ЕСПЧ установлены грубые нарушения детективов на этапе досудебного расследования, а также многочисленные злоупотребления и нарушения прав как фигурантов, так и адвокатов.

После таких решений международных судов, фиксирующих нарушения прав человека со стороны украинских антикоррупционных органов, возникают вопросы о том, можно ли считать эффективной борьбу с коррупцией и стоит ли эта борьба таких денег?

Добавим

В последнее время у общественности накопилось много вопросов относительно работы детективов НАБУ. В частности, нередко звучат заявления об утрате независимости антикоррупционных органов в Украине. Об этом, в том числе, заявлял недавно уволенный первый заместитель директора бюро Гизо Углава. Он неоднократно намекал на то, что решения в НАБУ принимаются под влиянием внешних факторов, а не на основе закона. Среди лиц и институтов, которые по его мнению, оказывали это давление были названы активисты Центра противодействия коррупции (ЦПК) и председатель Комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики, которая, как отметил Углава, работала ранее в ЦПК.

Углава неоднократно подчеркивал, что действия против него свидетельствуют о серьезных проблемах в процессе расследования НАБУ, которые ориентированы на достижение внешних целей, а не на установление истины.

Такое же мнение поддерживают и адвокаты, которые также заявляли, что реальная цель антикоррупционеров превратилась из борьбы с коррупцией в давление на определенных государственных служащих для достижения «внешних» целей.

К тому же правозащитники бьют тревогу из-за систематических нарушений со стороны детективов НАБУ и прокуроров САП презумпции невиновности.

Это зафиксировали, в частности, и в Теневом отчете к разделу 23 «Правосудие и фундаментальные права» Отчета Европейской комиссии по Украине за 2023 год, подготовленном коалицией общественных организаций. Согласно документу, в ряде судебных дел судьи фиксировали нарушение принципа презумпции невиновности со стороны детективов НАБУ, которые в публичных комментариях и интервью фактически «назначали» фигурантов виновными.

Нередко громкие обвинения топ чиновников со стороны НАБУ в итоге завершаются оправдательными приговорами. Примером является дело экс-министра Владимира Омеляна. Его обвинили в потерях бюджета из-за уменьшения портовых сборов, которые он ввел. Но в суде все аргументы детективов и прокуроров САП были полностью разбиты как ничтожные. Кстати, никаких публичных извинений перед Омеляном и наказания за незаконное привлечение его к уголовной ответственности ни детективы НАБУ, ни прокуроры САП не понесли.

Похожая история может повториться с экс-министром Николаем Сольским, которого в мае обвинили в присвоении землии в Сумской области в пользу бойцов АТО. Этой истории уже восемь лет, разумные сроки следствия исчерпаны, однако детективы решили заявить об этом только в этом году. К тому же в тот момент, когда Сольский достиг результатов в переговорах с поляками по экспорту агропродукции.

Впрочем, имеющиеся в публичном доступе материалы свидетельствуют о сомнительных доказательствах детективов, что показало экспертное заключение манипуляции с экспертизами по этому делу. Одну из них они пытались «слить» и аннулировать через суд - вероятно из-за того, что такая экспертиза свидетельствовала о невиновности экс-министра.