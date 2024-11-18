Здоровое питание в школах и садиках. Бровары будут привлекать международный опыт

Бровары официально стали частью глобальной инициативы Миланского пакта городской пищевой политики (Milan Urban Food Policy Pact - MUFPP). Этот международный документ, основанный в 2015 году, объединяет более 230 городов со всего мира, которые обязались создавать устойчивые, инклюзивные, безопасные и разнообразные продовольственные системы. Присоединение к MUFPP дает Броварам уникальную возможность внедрять передовые практики в сфере пищевой политики, направленные на улучшение качества жизни жителей. Об этом УНН рассказал Броварской городской голова Игорь Сапожко.

Это большая возможность для Броваров не только перенять успешный опыт других городов, но и внедрять инновационные подходы в пищевой политике, которые будут отвечать вызовам современности. Участие в MUFPP поможет нам лучше реагировать на изменение климата, уменьшать пищевые отходы, укреплять локальные продовольственные системы и обеспечивать жителей качественными и доступными продуктами - отметил Сапожко.

Среди важных направлений работы, которые предусматривает участие в пакте, является улучшение питания в учебных заведениях. "Наша громада уже активно работает над созданием условий для здорового питания в школах и детских садах. Присоединение к MUFPP даст нам новые возможности для улучшения качества питания детей, в частности через внедрение современных стандартов и обмен опытом с другими городами", - подчеркнул мэр.

Одним из ключевых аспектов участия в пакте станет сотрудничество с международными партнерами, которые могут помочь привлечь грантовые средства на реализацию экологических и социальных проектов в громаде.

Мы понимаем, что устойчивое развитие продовольственных систем требует значительных инвестиций и знаний. Присоединение к MUFPP открывает нам двери к международному сообществу, которое готово поддерживать инновации, направленные на сохранение экосистемы, развитие локального бизнеса и повышение продовольственной безопасности - добавил Сапожко.

Игорь Сапожко также акцентировал внимание на важности этого шага для формирования здорового образа жизни жителей. "Создание устойчивой пищевой политики - это забота о будущем нашей громады. Мы хотим, чтобы каждый житель Броваров имел доступ к полезным продуктам, а продовольственные системы были максимально дружественными к природе. Участие в пакте поможет достичь этой цели", - считает он.

Кроме того, мэр отметил, что присоединение к MUFPP создает платформу для обучения и обмена опытом с ведущими городами мира. Это позволит внедрять новейшие подходы в управлении продовольственными системами и уменьшать влияние негативных экологических факторов.

Напомним

Город Бровары стал участником Миланского пакта о пищевой политике вместе с 230 другими городами мира. Эта инициатива уже более 8 лет помогает городам по всему миру адаптировать свои пищевые системы к глобальным вызовам, таким как изменение климата, продовольственные кризисы и социальное неравенство. Участие Броваров в этом пакте свидетельствует о стремлении громады к устойчивому развитию, инновациям и заботе о благосостоянии каждого жителя.