В Минобороны работают над возможностью подачи заявок о выплатах в "Армии+": для кого именно
Киев • УНН
В системе "Армия+" появится возможность подать заявку на выплаты семьям погибших военных в два клика. Минобороны разрабатывает специальную систему для упрощения и ускорения процесса выплат.
Минобороны готовит большую систему, которая сильно упростит и ускорит возможность выплат семьям погибших военнослужащих. Будет разработана возможность в два клика подать эту заявку. Это будет возможно в системе «Армия+». Об этом журналисту УНН сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.
На вопрос, когда будет возможность онлайн-подачи заявки на выплаты семьям из-за гибели военного, Черногоренко ответила: «Данные выплаты касаются семей наших военнослужащих, во-первых. Мы сейчас взяли в работу возможность подтверждать статус семьи, потому что для того, чтобы верифицировать заявителя и понять связь между военнослужащим и семьей нужно найти нормативно-правовую базу. Нужно сделать технические обмены с соответствующими реестрами, в данном случае Государственным реестром актов гражданского состояния, если это жена и факт фиксируется. Это является высоким приоритетом».
Черногоренко отметила, что сейчас происходит цифровизация бэк-офиса для этой возможности.
«Делаем большую систему, которая не является публичной, но сильно упростит и ускорит возможность выплат семьям и вообще заявителям. После того, как мы сделаем глубинную трансформацию, мы сделаем возможность в два клика подать эту заявку, я думаю, что в ближайшие дни мы выйдем с анонсом, когда мы будем готовы это сделать. Это будет в системе «Армия+». То есть, военнослужащие и их семьи - это экосистема «Армии+», - рассказала Черногоренко.
Дополнение
В Минобороны один год работают над трансформацией ТЦК и СП. Речь идет о цифровизации некоторых услуг ТЦК.