"Жест доброй воли": АРМА может включить обслуживание кредитов в условия тендера на управление ТРЦ "Гулливер", но сделает ли это

Агентство по розыску и менеджменту активов может прописать условие обслуживания кредитов в государственных банках, среди которых «Ощадбанк», в тендерной документации к конкурсу на отбор управляющего для столичного ТРЦ «Гулливер», однако захочет ли это сделать неизвестно. Об этом в эксклюзивном комментарии для УНН заявил адвокат, заслуженный юрист Украины Владимир Богатырь.

Все ключевые условия, связанные с обеспечением управления, прописываются в договоре управления имуществом. То есть, вопросы, которые беспокоят государственный Ощадбанк относительно потенциального невыполнения обязательств управляющим, можно прописать (а можно и не прописать, поскольку жестких условий по содержанию нет) в этом договоре. То есть, это чисто вопрос договоренностей, доброй воли, в которой в этом случае должны бы закладываться государственные интересы - отметил он.

Юрист пояснил, что процедура управления арестованными активами закладывает принцип эффективности, а именно: как минимум сохранение активов, как максимум - увеличение их экономической стоимости. То есть закон выдвигает условие к управляющему эффективно осуществлять хозяйственную деятельность вверенным ему имуществом, а это должно предусматривать и обеспечение выполнения текущих обязательств по договорам.

«Ведь когда бизнес их не выполняет, он может быть признан неплатежеспособным, то есть банкротом. Разумеется, это не может расцениваться как критерий эффективности», - указал Богатырь.

По его словам, полную ответственность за последствия принятого решения, в том числе содержание договора об управлении и эффективность его выполнения несет АРМА.

Владимир Богатырь призвал АРМА действовать ответственно, ведь без четких требований к управляющему есть высокий риск финансовых потерь как для государства, так и для самого актива.

«Практика выполнения АРМА своих обязанностей свидетельствует о далеком от эффективности подходе государственного органа», - добавил он.

Контекст

АРМА 30 октября объявило конкурс на отбор управляющего для ТРЦ «Гулливер». Руководительница агентства Елена Дума с гордостью заявила, что максимально строго подошла к отбору управляющего этим резонансным активом и даже установила максимально возможные 4 критерия к кандидатам. Среди условий, которые должны выполнить участники конкурса, - имущественное состояние совокупной стоимостью не менее 100 миллионов гривен, профессиональный коллектив, подтвержденный опыт управления аналогичными объектами и подтвержденная финансовая состоятельность.

Здание ТРЦ «Гулливер» является залогом по ипотечному кредиту в государственных банках, среди которых - «Ощадбанк». Однако, среди критериев, которые выписало АРМА, нет ни одного упоминания о необходимости выплачивать заем.

В «Ощадбанке» неоднократно заявляли, что решение о передаче «Гулливера» в АРМА вредит интересам государственного банка, ведь лишит его платежей по кредиту от компании-владельца столичного комплекса. Убытки «Ощадбанка из-за прекращения выплат по кредиту могут составить более 20 миллиардов гривен.

После объявления конкурса, заместитель председателя правления «Ощадбанка», ответственный за работу с NPL Арсен Милютин в комментарии УНН заявил, что государственный банк планирует взыскать в свою пользу здание столичного ТРЦ «Гулливер», если АРМА передаст его в управление. Он выразил возмущение тем, что вместо выплат по кредиту государственным банкам заработок «Гулливера» отдадут «непонятному управителю».

Лишь после этого и под давлением общественности, представители АРМА все же решили встретиться с заместителем председателя правления «Ощадбанка», ответственным за работу с NPL, Арсеном Милютиным, чтобы обсудить вопросы управления арестованным активом, которые затрагивают интересы государственного банка в части погашения долгов по кредитам. Однако, к консенсусу на совещании прийти не удалось и стороны договорились «продолжить взаимодействие».