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Это диверсия. Эксперт резко раскритиковал "Клуб белого бизнеса" Гетманцева

Это диверсия. Эксперт резко раскритиковал "Клуб белого бизнеса" Гетманцева

Киев  •  УНН

 • 17339 просмотра

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Глава Движения #ЅаѵеФОП резко раскритиковал инициативу «клуба белого бизнеса» из-за дискриминационной природы и непрозрачных критериев отбора. Эксперты и бизнес-омбудсмен считают проект нарушением Конституции.

"Клуб белого бизнеса" вызывает критику из-за его дискриминационной природы и отсутствия прозрачных критериев отбора участников. Кроме того, такая инициатива подрывает доверие к государственным институтам и создает искусственное разделение между предпринимателями. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал глава Движения #ЅаѵеФОП Сергей Доротич.

Контекст

Первый перечень налогоплательщиков, которые, по мнению налоговиков, добросовестно придерживаются налогового законодательства, будет опубликован 29 ноября. Его планируют опубликовать 19 декабря. Инициатива создания "клуба белого бизнеса" принадлежит председателю Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилу Гетманцеву. Сейчас активно продвигает ее и.о. заместителя председателя ГНС Евгений Сокур, который, по данным СМИ, является ставленником нардепа в налоговой.

Создание "Клуба белого бизнеса" - это ложный путь. Фактически, это означает, что те, кто не попал в этот список, автоматически считаются "серыми" или криминальными. Это неприемлемо, ведь у нас задекларирована презумпция невиновности. Пока правоохранительные органы или суд не установили вину, любой предприниматель должен считаться "белым"

- заявил Доротич.

Он также обратил внимание на отсутствие прозрачного механизма отбора членов этого "клуба". "Как определяют, кто попадет в этот список? Почему одни предприятия попадают, а другие нет? Где гарантии, что честные микропредприниматели, которые ежедневно работают для обеспечения своих семей и генерируют, пусть небольшую, но долю ВВП, не будут маркированы как "серые" Я не нашел четкого алгоритма как может попасть, например, ФЛП? А что у нас ФЛП это априори теневики и схемщики?", - отметил Доротич.

По мнению Доротича, эта инициатива ставит под угрозу доверие к бизнесу и государству, поскольку создает разделение, которое не имеет логического и правового обоснования.

"Все действия, которые генерирует Гетманцев, являются диверсией. Это подрывает доверие к государственным институтам и демотивирует предпринимателей работать легально. Я категорически критикую эту практику и буду продолжать это делать", - подчеркнул он.

Добавим

Верховная Рада Украины приняла в целом скандальный законопроект главы налогового комитета парламента Даниила Гетманцева о "клубе белого бизнеса". Документ раскритиковали как коллеги Гетманцева по парламенту, так и эксперты. Даже в юридических выводах было указано, что он не соответствует законодательству Украины.

В комментариях УНН экономические эксперты указывали, что документ нарушает Конституцию Украины и создает дискриминационные условия в бизнес-среде. 

О том, что законопроект Гетманцева содержит дискриминационные нормы и имеет коррупционные риски, говорится и в заключении аналитиков Союза украинских предпринимателей.  

Бизнес-омбудсмен Роман Ващук также заявил о том, что законопроект о "клубе белого бизнеса" дискриминационный.

Кроме того, создание "клуба белого бизнеса" признали антиреформой в Украине.

Напомним

Против Евгения Сокура открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 365 УК Украины, по факту превышения служебных полномочий. Дело открыто из-за того, что он 26 октября 2022 года подписал распоряжение об аннулировании лицензии ПАО "Укртатнафта" на производство горючего. Такие действия налоговика, по версии следствия, повлекли тяжкие последствия обществу, а также государству в виде невозможности выполнения мобилизационных задач Минобороны по производству и поставке нефтепродуктов для нужд обороны и обороноспособности государства. В Государственном бюро расследований сообщили УНН, что это уголовное производство до сих пор расследуется.

Кроме того, по данным УНН, Евгений Сокур внес в декларацию за 2023 год вероятно недостоверные данные. В частности, он не указал в документе данные о своей сожительнице. Сокур в ходе следствия по делу о якобы покушении на него, сам рассказал правоохранителям, что с 2016 года проживает вместе с девушкой по имени Алина в квартире на проспекте Лобановского, 6-Д. Однако в своих декларациях Сокур ни разу не упомянул о своей сожительнице. После депутатского обращения члена Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нины Южаниной НАПК начало проверку в отношении Евгения Сокура. В Агентстве в ответ на запрос УНН также подтвердили, что проводят мониторинг образа жизни чиновника. Председатель Общественного совета при НАПК Екатерина Бутко отметила, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проверяет был ли совместный быт у Сокура с его сожительницей Алиной.

Также в 2022 году он задекларировал доход от продажи ценных бумаг на сумму почти 2,6 млн грн, однако эти средства не были отражены в его декларации за 2023 год. Это может свидетельствовать о нарушении законодательства, требующего сообщать о значительных изменениях в имущественном состоянии. Согласно ст. 52 Закона Украины "О предотвращении коррупции", декларант обязан в течение 10 дней сообщать о таких изменениях. По словам члена Национальной ассоциации адвокатов Александра Золотухина, чиновник может попытаться объяснить почему он не задекларировал эти расходы тем, что ведет такой образ жизни и, например, любит вкусно поесть.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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