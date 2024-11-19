рф осуществила 48 обстрелов Сумщины: какие громады пострадали больше всего
Киев • УНН
За сутки оккупанты обстреляли 8 громад Сумской области, вызвав 110 взрывов. В Великописаревской громаде повреждены два частных дома в результате атак FPV-дронов и артиллерии.
Вражеские войска осуществили серию обстрелов приграничных территорий Сумской области, в частности населенных пунктов. Зафиксировано 48 обстрелов, в результате которых произошло 110 взрывов. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.
Детали
Обстрелам подверглись несколько громад области, в частности Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Шалыгинская, Эсманьская и Середино-Будская.
В Великописаревской общине российские войска атаковали с помощью FPV-дронов, осуществив 7 взрывов. В результате этих обстрелов повреждены два частных дома. Также на территории громады произошли гранатометный обстрел (20 взрывов) и артиллерийский обстрел (6 взрывов).
В Хотинской громаде было сброшено 10 мин, а также зафиксирован артиллерийский обстрел (4 взрыва). В Краснопольской громаде россияне совершили несколько атак, в частности сброс ВОГ с беспилотников (9 взрывов), атаку FPV-дронами (7 взрывов), гранатометный обстрел (3 взрыва), минометный обстрел (2 взрыва) и артиллерийский обстрел (2 взрыва).
В Белопольской громаде произошли минометные (7 взрывов) и артиллерийские обстрелы (10 взрывов). Юнаковская громада также подверглась артиллерийским ударам, которые привели к 2 взрывам.
В Эсманьской громаде враг совершил сброс ВОГ с БпЛА (6 взрывов), артиллерийский обстрел (1 взрыв) и атаку FPV-дронами (1 взрыв). Середино-Будская громада подверглась атаке FPV-дронов (2 взрыва), а Шалигинская громада - минометному обстрелу и атаке FPV-дронов (9 мин и 2 взрыва).
Через Сумскую область ожидается массированный обстрел: сообщает городской голова Конотопа15 окт. 2024, 19:27 • 47037 просмотров