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Президента Зеленского завтра ожидают в ВР: о чем будет говорить

Президента Зеленского завтра ожидают в ВР: о чем будет говорить

Киев  •  УНН

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Президент Украины выступит в Верховной Раде с ежегодным обращением и представит План устойчивости. План охватывает 10 ключевых направлений, включая фронт, энергетику и политику героев.

Президента Украины Владимира Зеленского завтра ожидают на пленарном заседании парламента. Информацию об этом УНН подтвердил собеседник в Верховной Раде.

Детали

Ожидается, что в рамках ежегодного обращения к ВР президент Украины представит План устойчивости. Сейчас больше деталей относительно содержания ожидаемого заявления главы государства нет.

В то же время, известно, что План устойчивости направлен на внутреннее усиление Украины.

Информация о нем появилась в начале ноября от самого Президента Зеленского. План устойчивости стал своеобразным продолжением Плана победы Зеленского, в котором, в свою очередь предусмотрены в основном шаги, которые должны осуществить иностранные партнеры и международное сообщество, для достижения справедливого и устойчивого мира.

Известно, что План устойчивости касается не только фронта и вооружения, а вопросов энергетики, финансов, человеческого капитала, общин, культуры, единства общества и политики героев

Указывается, что основными пунктами этого Плана являются - фронт, единство, оружие, энергетика, финансы, безопасность, человеческий капитал, общины, культурный суверенитет, политика героев.

Относительно последнего пункта, то 16 ноября Зеленский заявил следующее: «Очень важно, чтобы было не меньше конкретики в решениях государства. Конкретные программы, которые работают. Конкретные меры поддержки. Конкретные вещи в вопросах памяти о войне и подвиге украинского народа. И конкретные предложения на послевоенное время для наших воинов».

Также ожидается, что План устойчивости будет предусматривать изменение в подходах к мобилизации и рекрутингу военнообязанных.

Зеленский о втором пункте Плана победы: один из ключей его реализации, это продолжение операций Сил обороны на территории рф16 окт. 2024, 12:37 • 12404 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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