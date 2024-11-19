«Количество паркомест для людей с инвалидностью увеличится": Шуляк рассказала, когда ожидать изменения

Глава Комитета по вопросам организации госвласти и местного самоуправления Елена Шуляк заявила о необходимости увеличения количества паркомест для людей с инвалидностью и увеличения штрафов для нарушителей.

Об этом она рассказала журналисту УНН.

Шуляк отмечает, что городская инфраструктура не была рассчитана на такое количество авто и потребностей жителей. Хотя новые строительные нормы требуют увеличения количества паркомест, застройщики часто игнорируют эти правила, чтобы снизить затраты на строительство.

Она отметила, что необходимо совершенствовать законодательство, в частности в части ответственности за проектирование жилых домов и инфраструктуры с надлежащим обеспечением паркомест.

Нам нужно увеличивать количество мест для парковки для людей с инвалидностью, ведь полномасштабное вторжение привело к росту количества людей с травмами, которые имеют соответствующие потребности. Очевидно, что статистика пока неутешительная. В общем, я поддерживаю идею повышения штрафов за парковку на местах для людей с инвалидностью. Я не верю, что можно только ласково убедить людей не нарушать законодательство. В Киеве все уже знают, что эвакуатор - это дорого, поэтому автомобили следует парковать в определенных местах. Так же следует действовать и в этом случае