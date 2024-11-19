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«Количество паркомест для людей с инвалидностью увеличится": Шуляк рассказала, когда ожидать изменения

«Количество паркомест для людей с инвалидностью увеличится": Шуляк рассказала, когда ожидать изменения

Киев  •  УНН

 • 10090 просмотра

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Елена Шуляк анонсировала увеличение количества паркомест для людей с инвалидностью и ужесточение штрафов за нарушения. Реализация изменений ожидается в течение одного-двух лет.

Глава Комитета по вопросам организации госвласти и местного самоуправления Елена Шуляк заявила о необходимости увеличения количества паркомест для людей с инвалидностью и увеличения штрафов для нарушителей.

Об этом она рассказала журналисту УНН.

Шуляк отмечает, что городская инфраструктура не была рассчитана на такое количество авто и потребностей жителей. Хотя новые строительные нормы требуют увеличения количества паркомест, застройщики часто игнорируют эти правила, чтобы снизить затраты на строительство. 

Она отметила, что необходимо совершенствовать законодательство, в частности в части ответственности за проектирование жилых домов и инфраструктуры с надлежащим обеспечением паркомест.

Нам нужно увеличивать количество мест для парковки для людей с инвалидностью, ведь полномасштабное вторжение привело к росту количества людей с травмами, которые имеют соответствующие потребности. Очевидно, что статистика пока неутешительная. В общем, я поддерживаю идею повышения штрафов за парковку на местах для людей с инвалидностью. Я не верю, что можно только ласково убедить людей не нарушать законодательство. В Киеве все уже знают, что эвакуатор - это дорого, поэтому автомобили следует парковать в определенных местах. Так же следует действовать и в этом случае

- сказала глава Комитета по вопросам организации госвласти и местного самоуправления.

На вопрос журналиста, когда можно ожидать увеличения паркомест для людей с инвалидностью, Шуляк ответила: 

Это не быстрый процесс, но сам факт того, что об этом говорят и это есть в стратегии по безбарьерности, то вопрос здесь точно не в десятилетиях, а года или двух

Напомним 

Из-за полномасштабной войны, развязанной Россией, в Украине стремительно растет количество людей с инвалидностью. Это как ветераны, которые получили ранения, защищая наше государство от оккупантов, так и гражданское население, которое страдает от постоянных обстрелов российских террористов. 

Обеспечение им надлежащих и комфортных условий жизни должно быть одной из главных задач украинской власти наряду с обороной и экономическим восстановлением государства. Сейчас ситуация с обеспечением безбарьерности в Украине остается сложной, несмотря на определенные положительные сдвиги в последние годы.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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