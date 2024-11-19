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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Агрессор держит в морях 9 кораблей с "Калибрами": сколько ракет могут выпустить

Киев  •  УНН

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В Черном море находятся 6 российских кораблей с крылатыми ракетами "Калибр", еще 3 - в Средиземном. Общий потенциальный залп может составлять до 48 ракет.

В Черном море находятся шесть вражеских кораблей, которые оснащены крылатыми ракетами "Калибр". Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Общий залп этих кораблей может составлять до 24 ракет. В то же время в Азовском море вражеские суда не зафиксированы.

В Средиземном море расположены три российских корабля, которые также являются носителями "Калибров". Общий потенциальный залп с этих кораблей составляет до 24 ракет.

В течение последних суток через Керченский пролив прошли несколько десятков судов. 16 кораблей отправились в направлении Черного моря, из которых 11 продолжили движение к Босфору. Еще 11 судов направились в Азовское море, четыре из которых двигались со стороны Босфора.

В Средиземном море замечен российский корабль с «Калибрами»1 нояб. 2024, 04:37 • 40072 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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