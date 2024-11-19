Агрессор держит в морях 9 кораблей с "Калибрами": сколько ракет могут выпустить
Киев • УНН
В Черном море находятся 6 российских кораблей с крылатыми ракетами "Калибр", еще 3 - в Средиземном. Общий потенциальный залп может составлять до 48 ракет.
В Черном море находятся шесть вражеских кораблей, которые оснащены крылатыми ракетами "Калибр". Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Общий залп этих кораблей может составлять до 24 ракет. В то же время в Азовском море вражеские суда не зафиксированы.
В Средиземном море расположены три российских корабля, которые также являются носителями "Калибров". Общий потенциальный залп с этих кораблей составляет до 24 ракет.
В течение последних суток через Керченский пролив прошли несколько десятков судов. 16 кораблей отправились в направлении Черного моря, из которых 11 продолжили движение к Босфору. Еще 11 судов направились в Азовское море, четыре из которых двигались со стороны Босфора.
В Средиземном море замечен российский корабль с «Калибрами»1 нояб. 2024, 04:37 • 40072 просмотра