Агрессор держит в морях 9 кораблей с "Калибрами": сколько ракет могут выпустить

В Черном море находятся шесть вражеских кораблей, которые оснащены крылатыми ракетами "Калибр". Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Общий залп этих кораблей может составлять до 24 ракет. В то же время в Азовском море вражеские суда не зафиксированы.

В Средиземном море расположены три российских корабля, которые также являются носителями "Калибров". Общий потенциальный залп с этих кораблей составляет до 24 ракет.

В течение последних суток через Керченский пролив прошли несколько десятков судов. 16 кораблей отправились в направлении Черного моря, из которых 11 продолжили движение к Босфору. Еще 11 судов направились в Азовское море, четыре из которых двигались со стороны Босфора.

В Средиземном море замечен российский корабль с «Калибрами»