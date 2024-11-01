В Средиземном море замечен российский корабль с «Калибрами»
Киев • УНН
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В Средиземном море наблюдается один вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" с потенциальным залпом до восьми ракет. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
По данным последней оперативной информации, в Черном и Азовском морях не зафиксировано никаких вражеских кораблей.
В то же время, за последние сутки через Керченский пролив в интересах террористической страны прошли 15 судов. Из них в Черное море отправились восемь судов, пять из которых продолжили движение в направлении Босфора. В Азовское море прошли семь судов, из которых два двигались со стороны Босфора.
В Черном и Азовском морях вражеские корабли не наблюдаются - ВМС31 октября 2024, 04:58 • 39058 просмотров