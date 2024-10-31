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В Черном и Азовском морях вражеские корабли не наблюдаются - ВМС

В Черном и Азовском морях вражеские корабли не наблюдаются - ВМС

Киев  •  УНН

04:58 • 1049 просмотра

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ВМС ВСУ сообщают об отсутствии российских кораблей в Черном и Азовском морях по состоянию на 31 октября. В Средиземном море находится один корабль-носитель «Калибров» с запасом 8 ракет.

По состоянию на утро четверга, 31 октября, российская оккупационная армия не удерживает в Черном и Азовском морях ни одного корабля. Об этом сообщают Военно-Морские силы ВСУ, пишет УНН.

В Черном море вражеские корабли отсутствуют, в Азовском море вражеские корабли отсутствуют,

- говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что в Средиземном море 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет «Калибр» общим залпом до 8 ракет.

За сутки в интересах рф проход по Керченскому проливу осуществили:

  • в Черное море - 7 судов, из них 5 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
  • в Азовское море - 8 судов, из них 3 двигались из пролива Босфор.
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Морская логистика в Азово-Черноморском регионе для рф мертва - Плетенчук24 октября 2024, 12:00 • 15817 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
sredizemnoe-moreСредиземное море
voenno-morskie-sili-ukrainiВоенно-морские силы Украины
azovskoe-moreАзовское море
chyornoe-moreЧерное море
bosforБосфор