Президент Абхазии ушел в отставку после массовых протестов: что происходит

Президент непризнанной Республики Абхазии ушел в отставку под давлением оппозиции. Об этом сообщает BBC News, передает УНН.

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Его решение стало результатом длительных переговоров между властью и оппозиционными силами, которые вывели на улицы тысячи людей, требовавших перемен. Одновременно со сменой президента ушел в отставку и премьер-министр Александр Анкваб.

Политический кризис в Абхазии обострился после того, как протестующие захватили здание парламента в Сухуми, требуя отставки Бжании. Поводом для протестов стало решение правительства о подписании нового инвестиционного соглашения с рф, что вызвало возмущение оппозиции и части общественности.

Отставка Бжании была частью соглашения с оппозицией, которая пообещала восстановить политическую стабильность в стране. Вице-президент Бадра Гунба временно будет исполнять обязанности президента, а премьер-министром станет Валерий Бганба, который уже возглавлял правительство в прошлом.

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