Президент Абхазии ушел в отставку после массовых протестов: что происходит
Киев • УНН
Президент непризнанной Абхазии подал в отставку после протестов из-за инвестиционного соглашения с рф. Вместе с ним ушел премьер-министр, а исполняющим обязанности стал вице-президент Бадра Гунба.
Президент непризнанной Республики Абхазии ушел в отставку под давлением оппозиции. Об этом сообщает BBC News, передает УНН.
Детали
Его решение стало результатом длительных переговоров между властью и оппозиционными силами, которые вывели на улицы тысячи людей, требовавших перемен. Одновременно со сменой президента ушел в отставку и премьер-министр Александр Анкваб.
Политический кризис в Абхазии обострился после того, как протестующие захватили здание парламента в Сухуми, требуя отставки Бжании. Поводом для протестов стало решение правительства о подписании нового инвестиционного соглашения с рф, что вызвало возмущение оппозиции и части общественности.
Отставка Бжании была частью соглашения с оппозицией, которая пообещала восстановить политическую стабильность в стране. Вице-президент Бадра Гунба временно будет исполнять обязанности президента, а премьер-министром станет Валерий Бганба, который уже возглавлял правительство в прошлом.
Протесты в Абхазии из-за сделки с россией: абхазский лидер Бжания уверяет в готовности уйти с поста16 нояб. 2024, 11:25 • 19891 просмотр