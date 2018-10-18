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Twitter опубликовал архив сообщений, связанных с вмешательством в выборы в США

Twitter опубликовал архив сообщений, связанных с вмешательством в выборы в США

Киев  •  УНН

 • 10647 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. Сервис микроблогов Twitter опубликовал архив с около 10 млн сообщений размещались в данной соцсети потенциально с целью посеять раскол в американском обществе и повлиять на выборы в США. Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду в официальном блоге сервиса, сообщает УНН.

Как в нем отмечается, речь идет об информации, появлявшейся в Twitter с 2009 года. В число опубликованных данных входят сами сообщения-твиты, графические и видеофайлы, в том числе те, которые были направлены на вмешательство в президентские выборы 2016 года в США. Они размещались на более чем 3,8 тысячах аккаунтов, которые, по версии соцсети, контролировались российской организацией “Агентство интернет-исследований”, а также еще на примерно 770 аккаунтах, связанных с Ираном.

“В соответствии с нашими жесткими принципами транспарентности и в целях лучшего понимания иностранного влияния и информационных кампаний, мы публикуем полный, всеобъемлющий архив твитов и медиафайлов, связанных с этими двумя прежде раскрытыми операциями на нашем сервисе, которые потенциально осуществлялись при поддержке властных структур”, — отмечается в блоге.

Как указали в Twitter, сервис решил обнародовать данные о подозрительных твитах и учетных записях, которые ранее были заблокированы, для того, чтобы у ученых и специалистов была возможность проанализировать их и понять, как действуют злоумышленники и как бороться с недостоверной информацией в дальнейшем. Со своей стороны в Twitter также обещают предпринимать усилия с тем, чтобы обнаруживать и пресекать распространение недостоверных сведений “так быстро, насколько это технически возможно”, говорится в блоге.

Как сообщал УНН, минувшей ночью в работе YouTube произошел глобальный сбой.

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