Facebook позволит пользователям удалять собственные данные
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Социальная сеть Facebook в ближайшее время позволит своим пользователям удалять историю собственных онлайн просмотров. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на финансового директора Facebook Дэвид Вехнера, передает УНН.
"Facebook в этом году представит инструмент, который позволит пользователям очищать свою историю просмотров, что повлияет на способность компании таргетировать рекламу", - говорится в материале.
Reuters добавляет, что впервые о планах разработать продукт "Очистить историю" Facebook заявил еще в прошлом году, но технические сложности отложили его внедрения.
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Как сообщал УНН, несколько приложений для мобильных устройств ограничили предоставление сведений о своих пользователях компании Facebook после того, как информация об этом стала достоянием общественности.