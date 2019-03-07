В странах, где нарушаются права человека - Facebook обещает не хранить данные

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КИЕВ. 7 марта. УНН. Компания Facebook, которой принадлежит одноименная социальная сеть и ряд других приложений, не планирует строить центры по хранению и обработке данных пользователей в государствах, где, с ее точки зрения, нарушают права человека, и готова к блокировке ее сервисов. Об этом заявил в среду глава Facebook Марк Цукерберг, информирует УНН со ссылкой на NBC.

Он опубликовал комментарий относительно планов развития Facebook и других приложений. Цукерберг, в частности, заострил внимание на том, что администрация соцсети нацелена на развитие функций, позволяющих обмениваться в ней зашифрованными сообщениями, а также призванных обеспечить защиту личных данных.

Кроме того, Цукерберг подчеркнул: “Людям следует ожидать, что мы с целью защиты данных от получения к ним ненадлежащего доступа не будем хранить важную информацию в странах с неубедительным послужным списком в области соблюдения прав человека, таких как право на личную жизнь и на свободу волеизъявления”. “Существует важное отличие между тем, чтобы предоставлять услуги в стране или хранить данные людей в ней”, — далее отметил он. Цукерберг не привел список государств, где, по его мнению, имеют место случаи нарушения прав человека.

“При развитии нашей инфраструктуры в мире мы решили не размещать центры обработки данных в странах, где имеют место нарушения прав человека, таких как право на личную жизнь и на свободу волеизъявления, — добавил глава Facebook. — Если мы строим в этих странах центры обработки данных и храним в них важные сведения, а не просто кэшируем не имеющие большого значения данные, то это позволяет властям данных стран проще получать информацию о пользователях”.

“Соблюдение этого принципа может означать, что наши сервисы будут заблокированы в некоторых странах, или мы не сможем в ближайшее время начать работу в других государствах, — подчеркнул Цукерберг. — Мы готовы к такому размену”.

Напоминаем, Facebook позволит пользователям удалять собственные данные.

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