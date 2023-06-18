В рф придумали новое о Залужном: с заявлением выступил путин

Детали

путин на встрече с военкорами, состоявшейся на этой неделе, говоря о Залужном, заявил, что ему "кажется", что "он за границей". "Но я могу ошибаться", - заявил диктатор.

Дополнение

россияне еще с прошлего месяца запускают фейки о Залужном. Очередной фейк был в конце мая о "ранении" Залужного.

В ВСУ на фоне слухов российской пропаганды показали видео с Залужным.